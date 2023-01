Derfor kommer Danmark i finalen

VM-SLUTRUNDEN i Sverige og Polen har ikke rokket ved magtbalancen i international håndbold. Det er stadig de store europæiske nationer, som styrer spillet, og kun Egypten uden for vores verdensdel har formået at byde stormagterne trods. Men nordafrikanerne måtte dog slippe i kvartfinalen.

Så nu har vi Danmark, Sverige, Spanien og Frankrig i semifinalerne. Det var de samme fire nationer også ved VM for to år siden i Egypten og ved EM sidste år i Ungarn.

DANMARK møder således Spanien i en semifinale i en slutrunde for fjerde gang på to år. OL i Tokyo er her regnet med. Det er to nationer med et indgående kendskab til hinanden.

Kampen spilles i polske Gdansk i en hal med plads til 11.000 tilskuere. Ved seneste opgørelse torsdag aften var der solgt 6000 billetter. Og forhåbentligt dukker der mange danskere op. Det har holdet fortjent efter en flot VM-kampagne, som kun har budt på et enkelt bump undervejs, det uafgjorte resultat i den hårdt spillede kamp mod Kroatien.

HER GJORDE kroaterne alt for slå det danske spil i stykker. Hvilket præcis er, hvad Nikolaj Jacobsens tropper også vil opleve i aftenens semifinale. Opgørene mod Spanien er sjældent kønne. Spanien vil gøre alt for at bremse de hurtige danske kombinationer. Det betyder en helvedes masse spilstop og tremeterkast. Hvis altså ikke Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel flytter både fødder og bold i et lyntempo.

Simon Pytlick har ikke tidligere mødt Spanien. Han kan med sin fart komme til at gøre rigtig ondt på dem. Foto: Lars Poulsen

Og når Spanien har bolden, spiller de lange angreb med mange mand-mand-dueller for til sidst at søge et nærskud eller et indspil til stregen. Og her er det, at Spanien ved denne slutrunde har genopfundet et system fra gamle dage. Nemlig at spille med to stregspillere og med kun to mand i bagkæden. Og så bliver der ellers spillet putbolde ind til de to på stregen. Det er ikke smukt, men det kan være ganske effektivt, og Nikolaj Jacobsen sagde da også på pressemødet torsdag, at det var noget, han skulle bruge tid i tænkeboksen på at løse.

MEN JEG ser nu Danmark som svag favorit. Gennem hele turneringen har det danske landshold haft umådeligt let ved at komme til gode afslutninger. Og mange mål har været såkaldte lette mål efter hurtigt opgiverkast eller på kontra. Og der er så meget fart i ikke mindst Gidsel og Pytlick, at jeg ikke tror, at de noget tungere spaniere kan stå imod. Helt afgørende bliver også målmandsduellen mellem Niklas Landin og Gonzalo Perez de Vargas. Nikolaj Jacobsen er ikke bleg for at kalde dem verdens to bedste målmænd. Det er svært at være uenig. Ved EM sidste år vandt Vargas duellen i det sidste kvarter, og det var måske hovedårsagen til det danske nederlag.

Nu er der tid til revanche. Niklas Landin var vist en opadstigende formkurve i de seneste kampe ved VM. Han tog fuldstændig modet fra både Egypten og Ungarn, og det kom efter, at forsvaret blev væsentligt forstærket med indkaldelsen af store, stærke Niclas Kirkeløkke. Det løftede hele defensiven, og det har givet Niklas Landin meget bedre arbejdsbetingelser i målet.

Niclas Kirkeløkke har bragt både ro og fysik til det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

OGSÅ DERFOR ser jeg Danmark som svag favorit, og jagten på det historiske hattrick - tre VM-titler på stribe - fortsætter efter opgøret i aften i Gdansk. Der spilles finale søndag i Stockholm.