Det beskidte spil i kulissen

SOM ALTID i FIFA-land foregår det meste af spillet i korridorerne og i kulissen. Således også når det gælder VM i 2030, hundredåret for den første slutrunde. I sidste uge skulle FIFA's bestyrelse have udstukket kriterierne for at kunne søge VM om syv år. Det kom ikke til at ske.

Måske fordi FIFA skal have overbevist Saudi-Arabien om, at det pengestærke land ikke kan komme i betragtning allerede i 2030, blot otte år efter at naboen Qatar havde værtskabet.

I EN MEGET lidt oplysende pressemeddelelse lyder det fra FIFA, at budkriterierne først vil blive besluttet på det næste møde i FIFA's bestyrelse i september/oktober. Og selve afstemningen om VM 2030 er flyttet fra tredje kvartal 2024 til december samme år.

Annonce:

Saudi-Arabien har længe været en del af spillet i kulissen. Landet vil uanset prisen være en fodboldmæssig stormagt. Saudierne har dog aldrig officielt meldt sig som mulig vært for slutrunden i 2030, men der har været mange historier om, at det saudiarabiske fodboldforbund havde indgået en aftale med Grækenland og Egypten om et fælles bud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser Messi ud, når han med Argentina har tabt til Saudi-Arabien. Det skete ved VM i Qatar. Nu vil saudierne selv arrangere VM. Foto: Ritzau Scanpix

MEN IDÉEN døde, da Marokko dagen før FIFA's kongres i Rwanda i marts meddelte, at landet er gået sammen med Spanien og Portugal om et fælles bud. Det var en officiel melding lige op i ansigtet på FIFA's præsident, Gianni Infantino, som sad på første række i salen, hvor Ekstra Bladet også var til stede.

Da min kollega Andreas Selliaas sammen med en svensk fotograf umiddelbart efter kontaktede Saudi-Arabiens fodboldpræsident, Yasser Al Misehal, for en kommentar, var reaktionen vrede og et fysisk forsøg på at få fat i kameraet. Det blev afværget af en forenet nordisk forsvarslinje.

Annonce:

I SKRIVENDE stund ved vi med sikkerhed, at Spanien, Portugal og Marokko vil være værter i 2030. Det samme vil et sydamerikansk konsortium bestående af Paraguay, Chile, Argentina og Uruguay. Sidstnævnte var vært for det første VM i 1930.

Stadig ved vi dog ikke, hvorfor FIFA har valgt at trække beslutningen. Er det for, at saudierne skal tales til ro, eller for at der alligevel skal gøres plads til olienationen, som FIFA-præsidenten er helt pjattet med. Eller er det, fordi han frygter en voldsom kamp mellem de to kendte bud? En enig eksekutivkomité i Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF, har stillet sig bag det europæisk/nordafrikanske bud. UEFA's præsident, Aleksander Ceferin, har også klart tilkendegivet sin støtte. Hvis et enigt Afrika står sammen med et enigt Europa, er sagen klaret. Alle FIFA's 211 lande har en stemme, når afgørelsen skal træffes i december næste år. CAF har 54 medlemmer, UEFA 55. Tilsammen rigeligt til et flertal.

Artiklen fortsætter under billedet ...

UEFA-præsident Aleksander Ceferin har meldt ud, at UEFA støtter buddet fra Spanien, Portugal og Marokko. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

SAUDI-ARABIEN må efter alt at dømme vente til 2034. Landet er godt i gang med at samle stemmer. Tidligere i år indgik den hidsige Yasser Al Misehal en femårig samarbejdsaftale med CAF. Det ser ud til, at saudierne skal finansiere Afrikas drøm om en superliga for kontinentets bedste klubber. Yasser Al Misehal har også lavet samarbejdsaftaler med seks afrikanske fodboldforbund og med seks forbund i Asien. I Europa er der lavet en aftale med Kroatien, og den travle Al Misehal har også været forbi både Frankrig og Holland, uden der dog er sat noget på papir.

Og for at komme kritikken i forkøbet indførte Saudi-Arabien i november 2021 en lokal liga for kvinder med 16 hold.

DET SER altså ud til, at saudiernes blodige kronprins, Mohammed bin Salman, må vente 11 år endnu på at få VM, men allerede i december i år er Saudi-Arabien vært for klub-VM. Det har vennen Infantino foræret dem. Turneringen afvikles fra 12. til 22. december i Jeddah, byen som Lionel Messi er ambassadør for. Sikkert for en klækkelig skilling.

Fodboldens nye konge

Bryder tavsheden: Bad dem lade være

Nye overgreb og svigt i Qatar