Det er ikke slut endnu

DA LARS Søndergaard overtog det danske kvindelandshold for seks år siden, var kun syv af spillerne professionelle. Da han mandag takkede af på posten efter det trælse 0-2-nederlag til Australien i 1/8-finalen i Sydney, efterlod han en fuld professionel trup – og det med spillere på store adresser i Europa og USA.

Det siger lidt om udviklingen i dansk kvindefodbold, og det ser kun ud til at fortsætte i den rigtige retning. Den nye danske landstræner, den 51-årige svensker Andrée Jeglerts, overtager en flok spillere, hvoraf de fleste langtfra har nået deres bedste fodboldalder.

Annonce:

DER ER et voldsomt udviklingspotentiale. Mange af spillerne er blot i begyndelsen af 20'erne, og de har fået vigtig erfaring med hjem fra VM-togtet i Australien og New Zealand. En spiller som den 20-årige midtbanespiller Kathrine Kühl har været en fornøjelse at følge under hele turneringen, og hun har evnerne til at blive en lige så stor stjerne som Pernille Harder, som med sine 30 år er en af veteranerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simone Boye og Pernille Harder er med deres 29 og 30 år blandt veteranerne på det danske landshold, men der er stadig flere slutrunder i dem. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Men der er stadig flere slutrunder i Harder. Og man under hende en EM- eller VM-slutrunde, hvor hun for alvor får hul på bylden. Hun havde mulighederne mod Australien, men kendetegnende for den danske indsats har det knebet med at lave mål ved VM. Første halvleg mod de australske værter var ellers fodboldmæssigt en nydelse. Klart de bedste 45 minutter, som holdet har leveret i turneringen. Men chancerne blev ikke udnyttet, og så straffede Australien de få fejl, Danmark lavede.

DET ER lærepenge. Dyre lærepenge, kan man sige, for spillet var – indtil det blev for hektisk og febrilsk i den sidste halve time – klart til en kvartfinale. Så her et område, som den nye landstræner skal tage fat på. Der skal skabes flere chancer, og udnyttelsesprocenten skal være meget højere.

Annonce:

De fire kampe i Australien fik dog under alle omstændigheder vist, at Danmark sagtens kan være med blandt de bedste nationer. Der skal absolut ikke gå 16 år igen, før de danske kvinder er med ved en VM-slutrunde.

I SELSKAB med FIFA’s præsident, Gianni Infantino, fik DBU’s formand, Jesper Møller, fra VIP-pladserne set, at de mange millioner, som er brugt på dansk kvindefodbold, er givet godt ud. Men også her skal der investeres mere i de kommende år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

DBU's formand, Jesper Møller, med rødt slips og FIFA's præsident, Gianni Infantino, med et blåt af slagsen overværede Danmarks kamp i 1/8-finalen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Kvindefodbold er den hastigst voksende idrætsgren i verden. Herhjemme hviler der også et ansvar hos de største klubber. Der skal afsættes plads og penge, så piger og kvinder kan få de samme muligheder som herrerne. Og DBU må sikre endnu bedre forhold for kvindelandsholdene.

Annonce:

VM i Australien og New Zealand bliver ligesom EM i England for et år siden en stor succes. I England var der et tilskuergennemsnit på 18.544 til kampene. Ved den igangværende VM-slutrunde er snittet på over 25.000, og det vil kun stige frem mod finalen. Til Danmarks kamp mod Australien var der lukket 75.784 tilskuere ind. De kommer igen, når Australien spiller kvartfinale senere på ugen. Det er rekord på rekord.

OG SÅDAN vil det kun fortsætte ved de kommende slutrunder. Og heldigvis har vi et dansk landshold, som med ganske få forbedringer har potentialet til at være med, når det bliver rigtig sjovt. Den næste store udfordring bliver EM i Schweiz i 2025.

VM er en kæmpe succes

Han svigter kvinderne