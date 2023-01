Det er voldsomt charmerende, men...

DET VAR en god melding, der kom, inden opgøret mod Tunesien gik i gang. Henrik Møllgaard forklarede, at han er klar til kampene i mellemrunden. Skaden er ikke så slem som først frygtet og heldigvis for det. For der bliver god brug for ham i de opgør, der nu kommer først mod Kroatien, USA og sidst mod Egypten, som ser virkelig skarpe ud.

I opgøret mod et slet ikke ueffent hold fra Tunesien var Mølgaard stærkt savnet som forsvarsdirigent i første halvleg. Her stod spillerne alt for langt fra hinanden, og derfor fik de fintestærke tunesere alt for let spil over for Niklas Landin i målet.

Annonce:

DET BLEV klart bedre efter pausen, hvor forsvaret stod meget tættere sammen. Her fik Landin langt bedre betingelser i målet, og så var han svær at have med at gøre. Blot syv scoringer blev det til for Tunesien i de sidste 30 minutter, og det var passende i forhold til kvaliteten på de to hold.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niklas Landin stod en fremragende anden halvleg. Foto: Lars Poulsen

I angrebet var der ingen slinger i valsen rent tempomæssigt. Med trioen Hansen, Pytlick og Gidsel i bagkæden var der ingen problemer med at spille sig frem til helt frie muligheder. Men der blev brændt for meget. Det var sløset, og det bliver der ikke råd til længere fremme i turneringen. Men når det er sagt, blev der undervejs i opgøret mod tuneserne leveret angrebsspil i verdensklasse. Det er hurtigt, det er finurligt, og det er voldsomt charmerende.

Annonce:

EN UNDRING midt i håndboldfesten er, hvorfor Lasse Møller igen sad over i aftenens kamp. Nu har vi ventet på ham i flere år, hvor han har været ramt af skader, og her hvor han så endelig er blevet klar, er han henvist til tribunen. Han er endda blevet overhalet af den hasteindkaldte Michael Damgaard, som ellers ikke har haft nogen stor sæson i Magdeburg i Bundesligaen.

Bevares, Lasse Møller var ikke fejlfri i de små to håndfulde minutter, han fik i premieren mod Belgien, men det er alligevel uforståeligt, at Nikolaj Jacobsen ikke har givet ham en chance mere. Medmindre han altså trækkes med en skade. Det er dog ikke meldt ud. Når Lasse Møller først får fat, er han en fremragende håndboldspiller, der kan mere end de fleste. Men vi bliver forhåbentligt klogere i løbet af de kommende dage.

Annonce:

KONKLUSIONEN efter de tre lette kampe i det indledende gruppespil er stadig, at Nikolaj Jacobsen råder over en meget bred trup og et virkeligt giftigt angreb. Danmark kommer til at lave mange mål i alle kampe. Spørgsmålet er så bare, om forsvaret og Niklas Landin kan holde det samme høje niveau gennem en hel kamp, som vi så i anden halvleg mod Tunesien. Det får vi måske et svar på allerede torsdag aften mod Kroatien, som er mindst ét niveau over de tre hold, som Danmark foreløbigt har klædt af.

Usikkerheden om forsvaret skyldes også, at landstræneren vælger at spille med både Gidsel og Pytlick i defensiven. Det er ikke deres spidskompetence, men til gengæld er de stærke i kontrafasen og ved de hurtige opgiverkast. Så det er en afvejning af, om landsholdet skal spille med flere forsvars-angrebsudskiftninger på bekostning af tempoet i spillet.

Læs også: Ny VM-triumf: Danmark tordner i mellemrunden