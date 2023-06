I BELGIEN er han mistænkt for at være bagmand i den store korruptionsskandale, der har martret EU-parlamentet i Bruxelles.

Han er i den her sammenhæng Qatars arbejdsminister, Ali Ben Samikh Al Marri, en kedelig karl, der også bærer en stor del af ansvaret for, at mange migrantarbejdere i den lille ørkenstat stadig lever under slavelignende forhold. Der er flere eksempler på, at forholdene kun blevet værre efter VM sluttede i december måned.

ARBEJSMINISTEREN har senest glimret ved ikke at lade generalsekretæren i den internationale fagforening, BWI, Ambet Yuson, rejse ind i Qatar i april. Og den del af BWI-delegationen, som trods alt fik indrejsetilladelse, blev spist af med et møde med en underordnet kontorfunktionær, som ikke kunne tage stilling til noget som helst. Selv ville Ali Ben Samikh Al Marri ikke stille op.

Annonce:

Han er altså på mange måder en slyngel, men alligevel indtager han fra mandag og frem til 16. juni formandsstolen, når FN-organisationen ILO, som består af både arbejdstagere og arbejdsgivere, holder konference i Geneve i Schweiz. Der ventes op mod 5000 deltagere i løbet af de 11 dage, konferencen varer.

DET ER det glade vanvid og et forfærdeligt signal, at man sætter en så suspekt person til at varetage rollen som formand. Der har været protester fra europæiske fagforeninger herunder også fra danske, men de bliver overhørt. Arbejdsgiversiden har ikke ladet høre fra sig.

ILO er efterhånden også en blakket organisation. I Qatar, hvor ILO har et større kontor, er det værterne, altså Qatar, der betaler organisationens udgifter. Måske derfor har ILO både før og efter VM haft svært ved at se den virkelighed, migrantarbejderne arbejder i.

Annonce:

SENEST afsløret her i Ekstra Bladet, hvor vi har kunnet fortælle om tre unge drenge fra Gambia, der arbejdede som sikkerhedsvagter for FIFA og selskabet Stark Security under VM, men som nu på sjette måned ikke har fået løn. De har været omkring ILO i Qatar, men gik derfra uden at få den fornødne støtte og hjælp.

Det er også vildt, at ILO lader Ali Ben Samikh Al Marri indtage formandsstolen, når man tænker på, hvilken rolle han spiller i korruptionssagen fra Belgien.

BARE FEM uger før VM i Qatar blev fløjtet i gang, mødtes lederen af en kriminel organisation, Antonio Panzeri, med netop Qatars arbejdsminister i en suite på fjerde etage på luksushotellet Steigenberger i Bruxelles.

Datoen var 10. oktober 2022, og overvågningsbilleder fra hotellet viser, at Panzeri, tidligere mangeårigt medlem af EU-parlamentet, var i selskab med sin assistent Francesco Giorgi, som havde sin lille datter med i en klapvogn.

Artiklen fortsætter under billedet...

Billederne viser de hovedtiltalte i Qatar-skandalen .Den tidligere italienske EU-parlamentariker Antonio Panzeri og Francesco Giorgi, der er gift med Eva Kaili, ses bære kufferter der sandsynligvis er fuld af kontanter ud fra Steigenberger Hotel in Bruxelles den 10 oktober 2022 De viser også Qatars arbejdsminister , Ali Ben Samih al-Mari, komme til hotellet med en fuld kuffert. Politifoto

Annonce:

ITALIENSKE og belgiske medier har beskrevet situationen, og med hjælp fra kilder hos den belgiske anklagemyndighed, hedder det, at Antonio Panzeri ankom til hotellet med en slank taske, men at den bulede ud, da han forlod Steigenberger. Det samme gjorde sig gældende for Francesco Giorgi.

Mistanken er, at Ali Ben Samikh Al Marri har betalt en række EU-parlamentarikere for at fortælle positive historier om Qatar frem mod VM. Der er fundet store kontantbeløb hos en række af sagens hovedpersoner.

Ali Ben Samikh Al Marri er altså et blakket papir, men alligevel placerer FN-organisationen ham i formandsstolen i næste uge.

DET VILLE jo svare til, at Nordkorea fik et sæde i verdenssundhedsorganisationen, WHO’s, 10 mand store eksekutivkomite. Folk dør af sult i Nordkorea, hvor den lille tætbyggede leder, Kim Jong-un hellere vil bruge penge på missiler end på mad. Men hov, Nordkorea har netop fået en plads blandt de 10 i WHO’s eksekutivkomite. FN-systemet virker helt ude af balance.

Kyniske Qatar nægter fagboss indrejse

'I er værdiløse'