Double-drømmen lever: - Det er ene og alene hans skyld

DER VAR MERE krudt på tribunen end på banen.

Lad os bare slå det fast med det samme efter at have set 90 minutter på et teknisk niveau, der hørte hjemme et andet sted end i en pokalfinale. Men finalen anno 2023 endte nu alligevel med at give os drama, da FC København sled sejren hjem mod AaB.

Og hvis jeg sad inden kampen og tænkte, at begge hold nok ville sælge finalen for at opnå de ultimative mål i Superligaens sidste runder – og det gjorde jeg - så tog jeg fejl.

JO, SELVFØLGELIG vil FCK hellere blive dansk mester, og Jomfru Ane Gade eksploderer stadig, hvis AaB sikrer overlevelse i Superligaen. Men titler tæller altid. Det er et årstal mere, der mejsles ind i en fodboldklubs historik.

Mere krudt på lægterne end på banen. Foto: Linda Johansen

For FC Københavns vedkommende er det pokaltitel nummer ni i klubbens stadig relativt korte historie. Og selvom de 14 mesterskaber glinser langt mere, er der stadig schwung i en pokaltitel. Ikke mindst for cheftræner Jacob Neestrup.

Den unge FCK-træner fik nemlig sit første trofæ som chef i klubben, og timingen kunne ikke være meget bedre. Han og FCK har været pressede den seneste tid, efter at Neestrup ellers fik en fantomstart, der løftede københavnerne fra bunden af Superligaen til guldfavoritter.

Skader og karantæner vælter ned over holdet, der heller ikke spiller sit bedste fodbold i de her uger.

FC København slog AaB i pokalfinalen og gav træner Jacob Neestrup hans første titel i klubben. Foto: Linda Johansen

JACOB NEESTRUP LOD efter sejren sine spillere om at bade i jubel fra fansene i Parken efter sejren, og han stod i stedet i baggrunden og kiggede med. Han tænkte nok på den næste kamp i Superligaen på søndag mod AGF.

Det letter dog alligevel noget af presset fra FC København-chefens skuldre, vil jeg mene. Han vil stadig få høvl, hvis FCK ikke vinder det danske mesterskab i år, men det er værd at huske på, at det ene og alene er hans skyld, at det overhovedet er en mulighed i denne sæson.

Det vil han kunne pege på, hvis det går galt – og der vil en pokaltitel altså stadig stå flot på hans træner-cv.

FCK-spillerne jubler efter sejren over AaB. Foto: Linda Johansen

DET GØR DEN også i københavnernes pokalskab. Det er titler, der pumper en selvforståelse op. Og der blev også jublet for fuld skrue efter kampen af både spillere og FCK-fans.

Jublen skyldtes titlen og pokalen, men når den gemmes væk engang i løbet af de næste dage, vil FC Københavns ledere også smile over en anden ting.

FOR MED POKALSEJREN følger også et forspring i køen til de europæiske turneringer, når der skal kvalificeres efter sommerferien. Et sikkerhedsnet, som FCK godt nok ikke håber, de får brug for, for det betyder, at mesterskabet er gledet af hænde.

Men skulle FC København ikke ende som nummer et i Superligaen og dermed få et lod i Champions League-tombolaen, springer de i stedet en kvalifikationsrunde over i Conference League.

Det er ikke et scenario, de sidder og holder øje med, er jeg sikker på. Men det kan alligevel blive vigtigt.