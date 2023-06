Efter AaB-fadæse: - Jeg frygter det værste

JEG HOLDER AF både drama, historieskrivning og store følelser i fodboldens verden. Det indrømmer jeg gerne.

AaBs nedrykning indeholdt det hele - og er derfor pr. definition et brag af en historie. Men en gang imellem er der også grund til at løfte blikket lidt og kigge ud i fremtiden.

Og med den kikkert for øjnene var det mildest talt en fadæse, at AaB rykkede ned fra Superligaen. Det var tæt på det værste udfald, der kunne ske lørdag.

JEG HAVDE IKKE kunnet holde en sæson mere med Horsens i Superligaen. Deres bidrag til dansk topfodbold er ganske enkelt for magert til min smag.

Talentudviklingen er tynd. Underholdningen er ikkeeksisterende. Og interessen for holdet begrænser sig til postnummeret 8700.

Der kan Lyngby noget andet både med en fyldig og passioneret fanskare samt talentudvikling på højt niveau.

Lynge Jacobsen, den tidligere direktør i AaB, havde det svært efter nedrykningen. Foto: Ernst van Norde

AAB BIDRAGER MERE på samtlige af de parametre, og derfor er det også et tab at miste nordjyderne i Superligaen. Jeg kommer til at savne kampene fra Aalborg Stadion, de nye nordjyske talenter, der altid popper op, samt den konkurrencedygtighed, som AaB - men hverken Lyngby eller Horsens - kan mønstre i deres gode år.

Fodboldkampe på højeste danske niveau, når FC København, Brøndby, AGF og FC Midtjylland kommer på besøg i Nordjylland.

Når det er sagt, har AaB til gengæld også fortjent den syngende lussing, det er at få en tur i 1. division.

DEN TIDLIGERE sportschef Inge Andre Olsen lod til at have mere travlt med at passe og pleje sit eget netværk af agenter end at sørge for kvaliteten i AaB-startopstillingen.

Den tidligere direktør Thomas Bælum var lige romantisk og nostalgisk nok - og søgte de fleste af sine løsninger i fortiden i stedet for at være fremsynet.

Og den fyrede cheftræner Erik Hamrén viste sig i sidste ende bare at være outdated.

Jacob Ahlmann kunne ikke tro, at det passede. Men den er god nok: AaB er i 1. division. Foto: Ernst van Norde

DET ELENDIGE ARBEJDE af Inge Andre Olsen, Thomas Bælum og Erik Hamrén fortjener at blive straffet på hårdeste manér. Men ingen af de tre er i klubben mere, og AaB hører for mig til i Superligaen.

Nu er det så det tyske ejerskabs tur til at få AaB tilbage igen. Gerne på en bund af de samme dyder, som har klædt nordjyderne i årtier:

Talenter fra egnen, ambitiøs fodbold og opbakning, der hører til top fire i Danmark.

KAN DE DET? Det vil jeg holde øje med i næste sæson og nok også håbe på det. Men mest af alt frygter jeg det værste. Skrækeksempler er der desværre nok af.

Bare spørg i Esbjerg.