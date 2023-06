En hån mod udnyttede og døde migrantarbejdere

DET FORTSÆTTER bare. De mange historier om dårlige forhold for migrantarbejdere i Qatar. Vel at mærke efter VM er overstået.

FIFA og Qatars regering har ladt tusindvis af migrantarbejdere i stikken.

Senest er det Human Right Watch, HRW, som angriber Qatar og FIFA for at have undladt at betale kompensation for adskillige overgreb, herunder løntyveri og manglende erstatning til efterladte efter migrantarbejdere, som døde pludseligt under arbejdet med af gøre Qatar klar til VM.

HRW oplyser, at organisationen har talt med migrantarbejdere fra Indien, Kenya og Nepal. Mange af dem fortæller, at de ikke har fået løn i flere måneder. Siden årsskiftet er der dukket utallige af den slags historier op.

I rapporten skriver HRW:

’Før VM 2022 fremsatte Qatars myndigheder og FIFA groft unøjagtige og vildledende påstande om, at Qatars arbejdsbeskyttelsessystemer og kompensationsmekanismer var tilstrækkelige til at afhjælpe disse udbredte misbrug. For eksempel hævdede både Qatars arbejdsminister Ali bin Samikh Al Marri ved en høring i Europa-Parlamentet den 14. november og FIFA-præsident Gianni Infantino på tærsklen til turneringen den 19. november, at Workers' Support and Insurance Fund ville tage sig af erstatningen.

AL MARRI sagde: 'Personer, der er berettiget til kompensation, som ikke har modtaget den, bør træde frem, og vi vil hjælpe dem,' og han hævdede, at Qatars myndigheder var klar til at se på sager fra mere end ti år siden.

Al Marri sammen med Europa-Parlamentets tidligere vicepræsident Eva Kaili. Hun er anklaget for at have modtaget store summer i bestikkelse. Foto: Ritzau Scanpix

SÅDAN ER det ikke gået. Det var varm luft. Arbejdsminister Al Marri bærer en stor del af ansvaret for, at mange migrantarbejdere i den lille ørkenstat stadig lever under slavelignende forhold. Rapporten fra HRW er blot det seneste eksempel på, at forholdene kun blevet værre, efter VM sluttede i december måned.

Arbejdsministeren har senest glimret ved ikke at lade generalsekretæren i den internationale fagforening, BWI, Ambet Yuson, rejse ind i Qatar i april. Og den del af BWI-delegationen, som trods alt fik indrejsetilladelse, blev spist af med et møde med en underordnet kontorfunktionær, som ikke kunne tage stilling til noget som helst. Selv ville Al Marri ikke stille op.

Ambet Yuson, som her taler med Lise Klaveness, præsident i det norske fodboldforbund, blev afvist, da han ville besøge Qatar i april. Foto. Lars Poulsen

BWI forsøger trods ydmygelsen stadig at holde dialogen med myndighederne i Qatar. Også selv om menuen i mere end syv år har stået på varm luft og tomme løfter om forbedringer. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har BWI holdt en ellers meget kritisk rapport om Qatar tilbage i forhåbning om, at det alligevel på sigt kan lade sig gøre at skabe et migrantarbejdercenter i Qatar. Foreløbigt satser BWI på, at der kan arrangeres et møde denne sommer med arbejdsministeren og med landets premierminister. Det virker som mere varm luft.

I øvrigt er det værd at bemærke, at arbejdsminister Al Marri er en af hovedpersonerne i Qatargate, korruptionsskandalen, der har rystet Europa-Parlamentet. Anklagen går på, at Qatar har betalt en række EU-parlamentarikere til at tale pænt om diktaturstaten.

DEN TALE, som HRW nævner, at Al Marri holdt i parlamentet 14. november, var skrevet af en anden af Qatargates hovedpersoner, italieneren Antonio Panzeri, som har erkendt at have ledet en kriminel organisation.

Panzeri sad i Europa-Parlamentet i mange år, og han brugte sin indflydelse til at åbne døre i Bruxelles for Al Marri. Foran 200 tilhørere i mødesal 3G-3 i parlamentet læste Al Marri op af den tale, Panzeri havde skrevet for ham. Ministeren fra Qatar angreb vestens kritikere og anklagede dem for racisme. En uge efter blev VM på de dødes grave fløjtet i gang i Qatar.

