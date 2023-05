Endnu et VM til diktaturstaten

DE HAR gjort det igen. Sheikerne i diktaturstaten Qatar. Skaffet sig endnu et VM. Denne gang i basketball. En slutrunde med 32 deltagende nationer i 2027. Og det kan man godt undre sig over. Særligt fordi Qatar ikke kan spille basketball. I hvert fald ikke særlig godt.

Landet er placeret som nummer 89 på verdensranglisten. Til sammenligning har Danmark spillet sig op på en plads som nummer 60. Qatar har da heller ikke formået at kvalificere sig til en VM-slutrunde siden 2006. Dengang blev det til nederlag i alle fem kampe.

MEN VI kender mønstret. Qatar er heller ikke nogen stor fodboldnation. Alligevel fik landet VM i fodbold 2022, hvor det blev til nederlag i holdets tre kampe. Det var en ynk at se på.

Sheikerne troede ikke deres egne øjne, da Qatar allerede efter kort tid kom bagud 2-0 til Ecuador i åbningskampen ved VM i fodbold i november sidste år. Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2022

Til gengæld mestrer Qatar spillet i kulissen bedre end de fleste. Sheikerne ved, hvor der skal smøres, og penge er ikke noget problem på de kanter. Kun når det kommer til at betale løn til de migrantarbejdere, der gør det muligt at afholde de store internationale sportsbegivenheder i det lille ørkenland.

DET internationale basketball-forbund, FIBA, ser ingen problemer ved at afholde VM i Qatar. Vi ved ikke, hvilke andre nationer der havde søgt om at blive vært for slutrunden. Det oplyste FIBA’s præsident, Hamane Niang, ikke, da han i weekenden oplyste, at Qatar var blevet udpeget som vært. Han sagde blot, at Qatar havde det bedste bud, og FIBA tror ikke, at der bliver problemer med migrantarbejderne, fordi der ikke skal bygges nye haller.

Og det er for så vidt korrekt. VM i basketball kan afvikles i de haller, der blev bygget til VM i håndbold i 2015. Men migrantarbejder-problematikken begrænser sig ikke til byggeindustrien. I øjeblikket er der mange historier i Qatar om migrantarbejdere i servicesektoren, som ikke får deres løn. Det gælder blandt andre mange af de sikkerhedsvagter, som arbejdede for FIFA under VM i december. Og der skal også bruges sikkerhedsvagter ved VM i basketball.

Taget på den store hal i Lusail, som blev brugt til VM i håndbold i 2015. Hallen blev kun fyldt, fordi styret tvangsudskrev migrantarbejdere til at overvære kampene. Foto: Lars Poulsen

HAMANE NIANG er selv en kontroversiel person. Tidligere har flere menneskerettighedsorganisationer opfordret ham til at gå af, fordi han i sin tid som præsident for Malis Basketballforbund så igennem fingre med, at ledere og trænere i forbundet forgreb sig på unge kvindelige landsholdsspillere. I september 2021 trådte han midlertidigt af, mens FIBA selv undersøgte anklagerne.

DET KOM der ikke meget ud af, og nu hvor 69-årige Niang er tilbage, har han ladet sig besnære af Qatar-sheikernes løfter. Som nævnt kan Qatar spillet uden for stregerne. Sheik Saud Ali Al-Thani fra Qatars regerende familie sidder i FIBA’s eksekutivkomité, og han har siden 2002 været præsident for Det Asiatiske Basketballforbund.

Qatars emir, Tamin bin Hamad Al Thani, har også selv været aktiv i processen. Han har siden 2002 – der var han blot 21 år – siddet i Den Internationale Olympiske Komité, IOC. Han ved godt, hvilke knapper der skal trykkes på, når der skal hentes store mesterskaber til Doha.

SIDEN QATAR ved årtusindeskiftet iværksatte planerne om at blive et sportsmekka, har landet blandt andet været vært for VM i landevejscykling, svømning, atletik, gymnastik, håndbold og fodbold. I 2025 følger VM i bordtennis og altså i 2027 VM i basketball.

Det helt store mål er De Olympiske Lege. Det har været emirens ønske helt fra begyndelsen, men her er den store udfordring temperaturerne i Qatar. OL skal afvikles i juli-august, men her er der over 40 grader i Qatar. Det næste ledige sommer-OL er i 2036, så mon ikke Qatar til den tid har fundet ud af, hvordan man kan nedkøle hele landet om sommeren. Men selvfølgelig sådan, at det stadig er klimaneutralt.

