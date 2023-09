- Er du bange for ham, Hjulmand?

KOMMENTAR : Kasper Hjulmand smider en ordentlig sjat af sin autoritet over bord for at please sin målmand, mener Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen

DEN ENE er årets spiller i sin Bundesliga-klub og en af de mest formstærke målmænd i en af verdens bedste ligaer.

Den anden er klubløs efter en tumultarisk sæson, hvor han siden sommer ikke blev fundet god nok til posten i mål hos Frankrigs niendebedste hold.

Men når du hedder Kasper Schmeichel, er du åbenbart hellig hos Kasper Hjulmand. For landstræneren valgte allerede mandag at offentliggøre første mand i sin startopstilling til de kommende landskampe mod San Marino og Finland.

DET ER Kasper Schmeichel, der står, lød det stensikkert. Frederik Rønnow må igen sætte sig ud på bænken og vente.

Jeg kan ikke foregive at være overrasket her, når vi alle i marts inden årets første landsholdssamling så, hvordan Kasper Hjulmand smed en ordentlig sjat af sin autoritet over bord for at please sin målmand.

Kasper Hjulmand har samlet sit landshold inden de to kampe mod San Marino og Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Annonce:

Dengang havde landstræneren først formastet sig til at nævne, at konkurrencen om målmandsposten aldrig havde været hårdere, inden han få dage senere med Kasper Schmeichel ved sin side på et pressemøde slog bak med 100 km/t. og udråbte Schmeichel til stensikkert førstevalg.

DET VAR en vattet omgang, men dengang havde Schmeichel da trods alt en arbejdsgiver og kampe i bagagen. Denne gang er han klubløs og uden betydende fodboldkampe i målmandshandskerne i snart tre måneder. Det betyder ikke, at han ikke stadig kan være bedre end Frederik Rønnow.

Kasper Hjulmand ligner bare mest af alt en mand, der er bange for sin målmand. For ingen andre ville have fået stillet den garanti end Schmeichel. Vi har tværtimod set spillere som Thomas Delaney og Kasper Dolberg - helt fortjent i øvrigt - sendt ud i landsholdskulden, når spilletiden på klubplan har været for sparsom.

Derfor håber jeg også for landstræneren, at det bare er mig, der tolker det sådan – og ikke resten af den danske landsholdstrup.

Kasper Schmeichel kan ikke sættes af som førstemålmand på landsholdet, ser det ud til. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Annonce:

JEG HAR tidligere nævnt, hvordan landstræneren i år - for første gang i min optik - har famlet og vaklet i sin trupsammensætning og startopstillinger. Han startede året med et hold med perspektiv, men fik gelé i knæene efter nederlaget til Kasakhstan og vendte stille og roligt tilbage til den gamle garde, der for de flestes vedkommende toppede på landsholdet i sommeren 2021.

Det er altså to år siden nu, men lur mig, om ikke startopstillingen søndag mod Finland, når der er mest på spil, kommer til at ligne meget af det, vi så ved den EM-slutrunde. Ja, den var fremragende for Danmark, men vi kan snart heller ikke dvæle meget mere ved den.

VI MÅ KUNNE stille krav om, at Kasper Hjulmand kan udvikle et nyt hold, som giver os håb om endnu en stor slutrunde om et år i Tyskland. Lige nu peger det hele mest bagud.

Og beslutningen om at give Kasper Schmeichel en startplads på forhånd bekræfter bare, at hvis der i starten af året var lagt en plan for landsholdet i 2023, er den blevet ændret markant.