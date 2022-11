Farce for åben skærm: - Komplet uegnet

Det er journalist Jan Jensens dom over et kontroversielt brev sendt af FIFA's øverste ledelse.

DOHA (Ekstra Bladet): På dagen før VM begynder, fik vi det endelige bevis på, at Gianni Infantino er komplet uegnet som præsident for FIFA. Hans timelange pressemøde var som taget ud af diktaturets tekstbog.

Hele afsnittet om, at europæerne ikke skal belære Qatar om menneskerettigheder, fordi vi har en tusindårig lang historie som kolonimagt, er præcis det argument, diktaturer bruger, hver gang de bliver udfordret.

GIANNI INFANTINO er ikke hele verdens fodboldpræsident. Han er i hvert fald ikke demokratiernes præsident. Han er heller ikke migrantarbejdernes præsident eller kvindernes for den sags skyld. Netop kvinderne glemte han i sin latterlige indledning, hvor han sagde:

’I dag føler jeg mig som qatarer. I dag føler jeg mig arabisk. I dag føler jeg mig homoseksuel. I dag føler jeg mig som en handicappet. I dag føler jeg mig som en migrantarbejder.’

Annonce:

MEN ALTSÅ ikke som en kvinde. Det havde hans taleskrivere fra Qatar udeladt. Det er der en grund til. For kvinder diskrimineres i Qatar. Kvinder er underlagt en mandlig værge. Kvinder anses ikke som selvstændige mennesker med ret til at styre deres eget liv. Mænd i Qatar kan have flere koner. Kvinder kan kun have en mand.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino føler sig i godt selskab med Qatars sheiker. Foto. Lars Poulsen.

FIFA-præsidenten sagde også, at han godt kendte til at blive diskrimineret. Han var rødhåret som barn, og han blev drillet i skolen. Jeg ved ikke, om det var en barndomserindring, der pludselig kom til ham, men den holder altså ikke som sammenligning med de slaveforhold mange migrantarbejdere lever under i Qatar.

DET KAN dog være en forklaring på, at han står, hvor han er i dag. Det er et klassisk syndrom. Ham den rødhårede dreng med krøller der bare ikke kunne spille fodbold. Han siger selv, at han var højrebenet, men født med to venstrefødder. Han måtte gå andre veje. Han fik magten over sin kammerater og de seje drenge i klassen ved at arrangere turneringer, så de ikke kunne udelukke ham. Han blev nødvendig for dem.

Annonce:

Det er ikke noget, jeg finder på. Det har jeg hørt en stærkt selvrosende Infantino fortælle for nyligt. Og det er sådan, han har overtaget fodboldverdenen. Men han kan stadigvæk ikke spille fodbold. Jeg har set ham på en bane. Det er virkelig ringe. Og han ved jo godt, at det er ham, der scorer målene, som løber med damerne. Så Infantino, med sit mindreværd, må hævde sig på anden vis. Og magten får han ved sine uhellige alliancer.

DA HAN BLEV valgt som præsident i 2016, var der en del, der troede på, at han ville bringe nye tider til fodbolden. Det er ikke sket. Nu er han totalt i lommen på Qatars VM-chefer, som ikke selv har holdt pressemøde her før VM går i gang. Men fra kulissen styrer Qatar showet, og de bruger Infantino som deres nyttige idiot.

Først ændrede Qatar turneringsprogrammet, således at værterne kommer til at spille åbningskampen. Siden fjernede de øllet fra de otte stadioner, og nu har de sendt Infantino op på podiet for at holde diktaturets forsvarstale og reelt udskamme hele vores kultur.

MEN DER er altså ikke noget galt med at forsvare basale menneskerettigheder, kvinders rettigheder, homoseksuelles rettigheder og migrantarbejderes rettigheder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Migrantarbejdere i Qatar tager en hvil fra den varme middagssol i Qatar. Foto. Lars Poulsen.

Annonce:

Netop migrantarbejdernes situation blev et punkt på Infantinos bizarre pressemøde. Det har længe været rejst et krav fra menneskerettighedsorganisationer om, at FIFA skal spytte godt tre milliarder kroner i en kompensationsfond til migrantarbejdere og til efterladte efter døde migrantarbejdere. Kravet fra også fået støtte fra en række europæiske fodboldforbund.

INFANTINO gled af på spørgsmålet på pressemødet, og et brev fra FIFA til UEFA, som Ekstra Bladet og det norske Idrettspolitikk.no har fået fingre i, afslører, at FIFA ikke vil støtte fonden.

I september sendte UEFA’s Qatar-arbejdsgruppe et brev til FIFA, hvor de udbad sig svar på spørgsmål om blandt andet kompensation og støtte til oprettelse af et migrantarbejdercenter i Qatar. 28. september fik de svar fra FIFA’s generalsekretær Fatma Samoura.

Svaret var et afslag til begge punkter.

Annonce:

OG SÅ er vi tilbage ved Infantino. Han er sikker på at blive genvalgt på FIFA’s kongres i Rwanda til marts. Han er eneste kandidat. Men derfor kan man godt tilkendegive, at man ikke støtter ham. Det har det tyske fodboldforbund gjort, og det kan DBU passende også gøre. Hvis ellers formand Jesper Møller på et tidspunkt dukker op til overfladen. For nu har han været usynlig i tre måneder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------