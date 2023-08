FCK stikker af: Kan starte en unik æra

FYRVÆRKERIET FRA DHL-stafetten i Fælledparken nåede lige at sige bang en allersidste gang. Og så kom braget fra Denis Vavro. Det store brag. Målet til en kvart milliard kroner og Champions League for andet år i træk for FC København.

Det er også en slags penge. Og det stinker da af 100 nye millioner til aktionærerne, ligesom det gjorde tidligere i år. Men det kaster også meget andet af sig i hovedstadsklubben.

I æraen før Jacob Neestrup, Peter Christiansen og Lars Seier Christensen hed det sig, at man i FC København end ikke kunne få lov at købe en kuglepen i dagene op til en vigtig kvalifikationskamp. Alt var på standby, indtil man kendte størrelsen på checken.

DEN ER STOR i år. Og den kommer til at gøre godt for andet og andre end aktionærerne i Parken Sport & Entertainment, tør jeg godt garantere. Det teasede FCK-sportsdirektør Peter Christiansen allerede om inden 1-0-sejren over Rakow i Polen for en uge siden.

Større og vigtigere for fodboldklubben FCK er dog at komme i Champions League to år i streg. Det er første gang, det lykkes for FC København, og det er et af de skridt, der potentielt kan starte en æra aldrig set før i dansk fodbold.

I det måske mest faretruende nationale farvand nogensinde for FCK er det et trespring væk fra de danske konkurrenter.

Denis Vavro jubler over sin scoring. Foto: Kenneth Meyer

DET NATIONALE TRYK på FC København har vel aldrig været større. FC Midtjylland bruger allerede løs af Anders Holch-Povlsens milliarder. FC Nordsjælland sælger ikke længere bare rekorddyre spillere, men henter også profiler som Marcus Ingvartsen og Jeppe Tverskov. AGF tager konstant skridt frem, og Brøndbys nye ejere vil også være med.

Der er med andre ord penge nok i de forskellige danske klubber. Men det økonomiske kapløb er kun sat i sving af én årsag: At opnå den plads, som FC København sikrede med den samlede sejr over Rakow, nemlig en plads i fodboldens himmerige. I Champions League.

Det var ikke en køn vej dertil, og det havde været en skuffelse, tangerende en lille fiasko, hvis ikke københavnerne havde hapset billetten til det store fodboldbal, når nu modstanderen var polske Rakow.

FCK er klar til Champions League igen. Foto: Kenneth Meyer

SPORTSDIREKTØR PETER CHRISTIANSEN har købt sig et hold, der i FCK-regi bare SKAL spille Champions League. Mohamed Elyounoussi, Viktor Claesson, Andreas Cornelius og Diogo Goncalves er ikke hentet til klubben for at spille Superliga.

Derfor var det en altafgørende kvalifikation, og nu venter de aftener, som fansene af klubben efterhånden kræver. De europæiske aftener, hvor de største klubber kommer til København.

OG DET ER altså for andet år i træk. I mange år kunne FCK stort set garantere nye spillere et europæisk gruppespil. Nu er der taget endnu et skridt mod det, som for små hold uden for de største ligaer vel nærmest må betegnes som utopia.

Hvis man pludselig kan love Champions League hvert år.