Fem frække: - Han er 'dead man walking'

SUPERLIGAEN LEVER endelig igen.

Vi skal have fundet en vinder, uddelt billetter til Europa og sendt et par hold ned i 1. division.

Det er bare at læne sig tilbage og lade dramaerne rulle i vores vidunderlige liga – ja, i Brøndby tyvstartede de jo med det i denne uge, hvor Anis Slimane og Mathias Greve røg i totterne på hinanden efter en intern træningskamp.

DERUDOVER TRUER stormen Otto med at stoppe forårspremieren mellem AaB og AGF.

Det er det, jeg elsker ved Superligaen. Der sniger sig på en eller anden måde altid drama og spænding ind. Jeg tør godt love, at det også kommer til at ske i denne forårssæson.

Jeg tillader mig faktisk at kigge endnu dybere i spåkuglen og komme med fem frække påstande:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ohi Omoijuanfo bliver topscorer i Superligaen

Ohi Omoijuanfo ligner allerede et hit i Brøndby. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Brøndby får et godt forår, og Ohi Omoijuanfo kommer til at brage kasser ind. Han er stærk, har en god førsteberøring og kan afslutte med begge ben.

Han skal med sine nuværende fem scoringer forbi en del andre målmagere, men kun seks spillere er stadig i ligaen. Omoijuanfo rammer i hvert fald en måltotal på 15, og det er nok.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AaB rykker ned

Erik Hamrén skal kæmpe hårdt for at redde AaB fra nedrykning. Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Nordjyderne ligger jo til det, og det er måske ikke den frækkeste forudsigelse, men det bliver jo et brag af en historie, hvis det sker.

AaB er en kæmpe klub. Og i min optik er det kun AC Horsens, de kan overhale. Men det gør de ikke. Horsens er bygget til at skrabe point sammen, mens AaB i en bundstrid har for store ambitioner i deres spillestil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Elias Jelert bliver forårets unge profil

Elias Jelert har vist enormt potentiale i FCK trods sine bare 19 år. Foto: Lars Poulsen

FCK-backen kæmpede sig ind som fast mand i efteråret foran de mere erfarne Kevin Diks og Peter Ankersen.

Annonce:

I vinteropstarten har han set sprudlende ud, og selv på et hold med potentielle stjerneskud som Hakon Haraldsson, William Clem og Roony Bardghji stikker Jelert ud. Han kommer flyvende på backen konstant og kommer til at lave masser af assists.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pione Sisto starter ikke inde i en eneste forårskamp

Albert Capellas har ikke givet Sisto et eneste minuts spilletid i træningskampene. Foto: Anthon Unger

Han blev hentet hjem til Heden med et brag, men nu – to et halvt år senere – er Sisto ’dead man walking’ i FC Midtjylland.

Cheftræner Capellas har givet et vink med en vognstang ved slet ikke at bruge Sisto et eneste minut i testkampene. Selv med farvel til Anders Dreyer og Evander og dermed plads på de offensive positioner, tror jeg ikke på, at Sisto får en eneste start i foråret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AGF napper billet til Europa

Uwe Rösler kommer til at råbe sit AGF-mandskab frem i foråret. Foto: Lars Poulsen

De kommer ikke i top-seks i grundspillet, men jeg tror på AGF i det såkaldte ’kvalifikationsspil’, hvor Superligaens seks dårligste hold mødes indbyrdes. Her ser jeg for mig, at Uwe Röslers AGF kommer til sin ret. De napper topplaceringen, og så sniger de sig til den sidste europæiske billet med en sejr i Europa Playoff’en.

Og lad os så komme i gang med verdens sjoveste liga!

PS: FC København ender med at snige sig foran FC Nordsjælland og løbe med guldet.

Brøndby-stjernens mirakel - Da jeg fik den besked, græd jeg