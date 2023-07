FIFA-bossens tomme trussel

KOMMENTAR: Infantino formåede ikke at skaffe de ønskede milliarder for rettigheder til kvindernes VM, og selv er han usynlig, få dage før det går løs

MAN KAN blive helt bekymret. Der er gået næsten en uge, siden FIFA sidst lagde billeder ud af fodboldpræsidenten Gianni Infantino. Der var han i Elfenbenskysten i Afrika for at love flere penge til de afrikanske fodboldforbund.

Siden har man hverken hørt eller set spor til ham, og det er altså underligt, når kvindernes VM-slutrunde begynder torsdag i Australien og New Zealand. Ved sådanne begivenheder plejer han at stille op til alle arrangementer for at fortælle, at det bliver den bedste slutrunde nogensinde.

MEN IKKE ALT spiller til fuldkommenhed for Infantino og FIFA. Tidligere på året truede han de store tv-stationer i de fem største europæiske fodboldnationer, England, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, med sort skærm, hvis ikke de rystede op med mange millioner kroner for tv-rettighederne.

Tidligere har det været sådan, at de tv-stationer, som har betalt kassen for rettighederne til mændenes VM, har fået rettighederne til kvindernes stort set gratis. Men sådan spiller klaveret ikke længere hos FIFA. Ansporet af den store succes ved kvindernes VM i Frankrig for fire år siden har Infantino øjnet en ny kommerciel mulighed, og derfor var han ude at true de store lande.

TRUSLEN HJALP ikke synderligt. FIFA’s ønske var at sælge tv-rettighederne globalt for to milliarder kroner. Men ifølge The Wall Street Journal mangler FIFA at få 660 millioner kroner i kassen. De manglende millioner svarer stort set til de præmiepenge, kvinderne spiller om.

Ifølge Infantino selv ligger seertallene til kvindernes VM på 50-60 procent af mændenes VM. Og denne gang er tidsforskellene ikke i de europæiske tv-stationers favør. Mange kampe spilles om natten og tidlig formiddag dansk tid i Australien og New Zealand. De tre danske kampe i det indledende gruppespil afvikles henholdsvis klokken 10.30, 13 og 14 dansk tid. Ikke ligefrem den bedste sendetid, og det har utvivlsomt fået tv-selskaberne til at holde igen med pengene.

Pernille Harder og det danske landshold spiller første kamp ved VM på lørdag mod Kina. Foto: Ritzau Scanpix

SOM NÆVNT er FIFA-præsidenten fuldstændig usynlig her i slutspurten til VM. I skrivende stund er der heller ikke annonceret noget pressemøde med Infantino som optakt til slutrunden, hvilket også er højst usædvanligt.

Han har ikke stillet sig til rådighed for pressen siden det bizarre pressemøde i Rwanda i marts i forbindelse med FIFA’s kongres. Det var her, han kaldte journalisterne for onde, blandt andet fordi Ekstra Bladet med flere havde skrevet om hans private boligforhold, herunder hans skattelylejlighed i schweiziske Zug. Faktisk er det uklart, om han stadig bor med sin familie i Doha.

FØR VM i Qatar forklarede Infantino, at det var vigtigt for ham at bo i landet, så han kunne følge forberedelserne på tætteste hold. Det har åbenbart ikke været nødvendigt i forhold til kvindernes VM. Faktisk har han i år været alle andre steder end i netop Australien og New Zealand.

VM klarer sig sikket også fint uden Infantino. Ikke mindst i Australien er der fodboldfeber. De australske kvinder varmede forleden op til slutrunden i en kamp mod Frankrig i Melbourne. Her var over 50.000 tilskuere på stadion, hvilket er rekord til en kvindekamp på de kanter.

FIFA-PRÆSIDENTEN har ikke besøgt VM-værterne siden oktober. Manden, der i Qatar følte sig både som qatarer, homoseksuel, migrantarbejder og kvinde, føler sig måske bare ikke hjemme i Australien og New Zealand.

