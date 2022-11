FIFA-præsident er søgt i skattely

Gennem to sæsoner har Ekstra Bladets Jan Jensen afdækket den skandale, der er VM i Qatar. I sidste afsnit er holdet taget til Doha til 'the best World Cup ever'

FIFA’s præsident Gianni Infantino er under kriminel efterforskning i Schweiz, men det forhindrer ikke 207 ud af FIFA’s 211 medlemslande fra at støtte hans genvalg. Så når FIFA afholder kongres i Rwanda i marts, bliver han med akklamation tildelt fire år mere i spidsen for verdensfodbolden.

Det kan selvfølgelig undre, at der kun er en person på kloden, som har lyst til at være præsident for FIFA, men sådan er det altså. Selv nordiske lande som Island, Færøerne og Finland støtter op om den skandaliserede schweizer, som nu også kan skrive skattespekulant på sit visitkort.

I WEEKENDEN kunne avisen Tages Anzieger afsløre, at Infantino allerede i sommer flyttede sin officielle bopæl fra Zürich, hvor FIFA har sit hovedkvarter, til kantonen Zug, hvor beskatningen er langt lavere.

Infantino har ganske vist boet i et lejet hus i Qatar sammen med sin familie det seneste år. Men han har været skattepligtig i Schweiz. Og altså nu i Zug, hvor adressen ifølge Tages Anzieger er i en anonym, grå boligblok med udsigt over Zug-søen. FIFA har over for avisen bekræftet flytningen.

RENT skattemæssigt betyder det, at Infantino slipper ganske lempeligt. Han har for nyligt fået udbetalt et vederlag på 30 millioner kroner. I Zug skal han betale 2,9 millioner i skat. Var han blevet boende i Zürich havde skatten været på 5,8 millioner kroner.

Infantino er blevet pendler og så sparer han i skat. Foto: Lars Poulsen

Generelt vil Infantino helst have, at andre betaler. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Infantino som nyvalgt FIFA-præsident i 2016 smed om sig med FIFA’s penge.

HAN KØBTE madrasser, fitnessapparater, fodboldstøvler og blomster og optrådte præcis så ødsel som sine forgængere.

Infantino var ikke tilfreds med en årsløn på 13.5 millioner kroner, og en Mercedes med chauffør var ikke nok. Han ville have to.

PRIVATFLYENE var dog det, der stak mest i øjnene. I maj 2016 fløj han med jetfly til Champions League-finale i Milano. Sådan fortsatte han, og det har bragt ham i konflikt med den schweiziske anklagemyndighed. Infantino bliver efterforsket for en række hemmelige møder med landets tidligere statsanklager, men også for en privat jetflyvning i 2017 til en pris af 1,5 millioner kroner.

Sammen med det norske medie Idrettspolitikk.no, skrev Ekstra Bladet om sagen i 2020. Nu bliver den efterforsket for alvor, og den kan, hvis den når frem til retten, ramme Infantino hårdt inden FIFA-kongressen i Rwanda.

AFFÆREN ER ikke uden en vis underholdningsværdi, for Infantino har ikke holdt sig til sandheden. I april 2017 var Infantino sammen med tre medarbejdere fra FIFA på en større rundtur i Sydamerika. Turen sluttede i Surinams hovedstad, Paramaribo, hvorfra FIFA-kvartetten skulle flyve hjem til Schweiz 11. april med det hollandske flyselskab, KLM.

Flyet fik dog tekniske problemer, og rejsen blev udskudt i 24 timer. Men det kunne Infantino ikke vente på. Løsningen var derfor at leje et privat jetfly. Det havde Infantino prøvet før, og det havde han fået kritik for i flere omgange.

DERFOR lod han denne gang sin vicegeneralsekretær, Mattias Grafström, som var med i Surinam, tage kontakt til Tomaz Vesel, som leder FIFA’s revisionsudvalg.

Det er ikke forbudt for FIFA’s præsident at flyve i privatfly, men han skal have en god grund, og det skal godkendes af Tomaz Vesel.

I EN mailkorrespondance mellem Grafström og Vesel, som Süddeutsche Zeitung tidligere har gengivet, fremgår det, at det var vigtigt for Infantino at komme tilbage til Schweiz til planlagt tid, fordi han skulle til et møde 12. april i Nyon med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, og derfra videre til endnu et møde i Geneve.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino forklarede, at han skulle hjem til et møde med UEFA's præsident Aleksander Ceferin. Men det var ikke korrekt. Foto: Lars Poulsen.

Den forklaring købte Vesel, og FIFA-kvartetten fløj hjem i det dyrt betalte jetfly. Problemet er bare, at Infantino ikke skulle til et møde med Ceferin.

UEFA-præsidenten var slet ikke hjemme i Nyon. Han var i stedet på et længe planlagt statsbesøg i Armenien, hvor han udover et møde med landets præsident også besøgte et brandy-destilleri og lagde grundstenen til et nyt fodboldakademi.

FIFA har tidligere overfor Ekstra Bladet og Idrettpolitikk.no afvist alle anklager om urent trav. Men ikke desto mindre indgår Surinam-flyvningen i et kompleks af sager mod Infantino, som anklagemyndigheden i Schweiz er ved at efterforske.

