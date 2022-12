FIFA-præsident kan ikke spæne fra anklagerne

NÅR Gianni Infantino har overrakt VM-pokalen efter finalen 18. december i Doha, kan han begynde at forberede sig på en langt mere alvorlig affære. I Schweiz er de to statsanklagere, Hans Maurer og Ulrich Weder, ved at forberede en ny afhøring af FIFA-præsidenten i en sag, som meget vel kan ende i en retssal.

Det vil i givet fald være et kæmpe slag for Infantino, der 16. marts forventes at blive genvalgt med akklamation på FIFA’s kongres i Rwanda. Han her ingen modkandidater, så på den led er hans job ikke i fare, men det kan en retssag ændre på.

GIANNI INFANTINO bliver efterforsket for en række hemmelige møder med landets tidligere statsanklager, men også for en privat jetflyvning i 2017 til en pris af 1,5 millioner kroner.

Sammen med det norske medie Idrettspolitikk.no, skrev Ekstra Bladet om begge sager i 2020. I juli samme år åbnede statsanklagerne en kriminel efterforskning mod Infantino for "tilskyndelse til myndighedsmisbrug, krænkelse af tavshedspligten og hindring af straffesager".

MAN KAN roligt sige, at Infantino er havnet i et celebert selskab. For under anklage er også Schweiz’ tidligere statsanklager Michael Lauber, anklagemyndighedens talsmand, André Marty, Infantinos barndomsven Rinaldo Arnold, den tidligere anklager Olivier Thorman og FIFA’s tidligere direktør Marco Villiger.

Infantino sammen med sin barndomsven Rinaldo Arnold. Nu er de begge under anklage. Foto: Ritzau Scanpix

Og hvorfor nu det? Jo, en række af de nævnte har deltaget i en stribe af hemmelige møder med Infantino på det Qatar-ejede hotel Schweizerhof i Bern. Ingen af deltagerne tog referat af møderne, og ingen af dem kan huske, hvad de talte om.

ANTAGELSEN er, at Infantino brugte møderne med Michael Lauber og kompagni til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning. Michael Lauber er for længst blevet fyret på grund af møderne og risikerer en rigsretssag. Flere af de øvrige er også sat fra deres bestilling.

Men der er stadig en del uopklarede ting fra møderne. Også efter den første afhøring af Infantino, som fandt sted i sommer. Nu forsøger de to nye anklagere, Maurer og Weder, at finde ud af, hvem der deltog i et møde på første sal på hotel Schweizerhof 16. juni 2017. Det ligger fast at Infantino, Lauber, Arnold og Marty var til stede. Men der blev bestilt fem anretninger til mødet.

Ekstra Bladets journalist Frej Kofoed forklarer her om skandalen i Qatar - forklaret på under tre minutter

ET ANDET væsentligt punkt i sagen mod Infantino er hans hang til at flyve i private jetfly. Især én tur falder i øjnene, for her har Infantino ikke holdt sig til sandheden. I april 2017 var Infantino sammen med tre medarbejdere fra FIFA på en rundtur i Sydamerika. Turen sluttede i Surinams hovedstad, Paramaribo, hvorfra FIFA-kvartetten skulle flyve hjem til Schweiz 11. april med det hollandske flyselskab KLM.

Flyet fik dog tekniske problemer, og rejsen blev udskudt i 24 timer. Men det kunne Infantino ikke vente på. Løsningen var derfor et privat jetfly. Det havde Infantino prøvet før, og det havde han fået kritik for i flere omgange.

DERFOR lod han denne gang sin vicegeneralsekretær, Mattias Grafström, som var med i Surinam, tage kontakt til Tomaz Vesel, som leder FIFA’s revisionsudvalg.

Det er ikke forbudt for FIFA’s præsident at flyve i privatfly, men han skal have en god grund, og det skal godkendes af Tomaz Vesel.

Infantino elsker at benytte andre folks fly. Her er han netop landet i Sudan i et fly, som han lånte af Qatar. Foto: Ritzau Scanpix

I EN mailkorrespondance mellem Grafström og Vesel, som Süddeutsche Zeitung tidligere har gengivet, fremgår det, at det var vigtigt for Infantino at komme tilbage til Schweiz til planlagt tid, fordi han skulle til et møde 12. april i Nyon med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin.

Den forklaring købte Vesel, og FIFA-kvartetten fløj hjem i det dyrt betalte jetfly. Problemet er bare, at Infantino ikke skulle til et møde med Ceferin.

UEFA-præsidenten var slet ikke hjemme i Nyon. Han var i stedet på statsbesøg i Armenien, hvor han ud over et møde med landets præsident også besøgte et brandy-destilleri og lagde grundstenen til et nyt fodboldakademi.

NU SKAL Infantino i januar forklare sig over for Hans Maurer og Ulrich Weder. Det er såmænd det tredje hold anklagere, som efterforsker FIFA-bossen siden han blev valgt i 2016. Sådan er det ofte i Schweiz. Sagerne tager uendelig lang tid, og når det handler om FIFA, er det før set, at de ender med at blive forældede.

