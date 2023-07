FIFA-præsident med flere nederlag

KOMMENTAR: Forud for kvindernes VM i Australien og New Zealand har Gianni Infantino ikke haft total succes

DAGEN FØR kvindernes VM i Australien og New Zealand dukkede FIFA’s præsident, Gianni Infantino, omsider op på scenen. I Auckland i New Zealand holdt han igen et af sine mærkværdige pressemøder.

Han forsøgte at være morsom ved at indlede med at sige, at for dem, der ventede på at høre, hvad han føler sig som i dag – en hentydning til det bizarre pressemøde i Qatar, hvor han følte sig som homoseksuel, kvinde, qatarer, araber, afrikaner og så videre – så ville han bare sige, at han følte sig træt.

HANS SENESTE pressemøde var efter FIFA’s kongres i Rwanda i marts, og her beklagede han sig først over, at journalisterne var onde. Det skyldtes blandt andet, at Ekstra Bladet havde skrevet om hans skattelylejlighed i Zug i Schweiz. Da han efterfølgende fik et kritisk spørgsmål, udvandrede han.

Siden har han ikke stillet sig frem for pressen. Altså ikke før nu i Auckland, hvor han sagde, at han kun vil tale om positive ting, indtil turneringen er færdig 20. august. Og så tilføjede han, at han er glad

MED ANDRE ord vil han ikke svare på kritiske spørgsmål, heller ikke, selv om de relaterer sig til VM-slutrunden. En journalist spurgte om en video, som det australske kvindelandshold har sendt ud om manglende ligeløn, herunder VM-præmiepenge i forhold til mændenes slutrunde. Kvinderne får 730 millioner kroner i præmiepenge. Herrerne i Qatar fik 3 milliarder kroner til deling. Infantino ville ikke svare på spørgsmålet.

Infantino med VM-trofæet. Han siger selv, at han er glad. Foto: Ritzau Scanpix

Det er en kedelig form for magtarrogance. Men det er heller ikke alt, der har spillet for Infantino frem mod slutrunden. Han har mødt modstand på flere fronter, og så bliver han tvær. FIFA’s ønske var at sælge tv-rettighederne globalt for 2 milliarder kroner. Men ifølge The Wall Street Journal mangler Infantino og kompagni at få 660 millioner kroner i kassen. Det er en bet.

TIDLIGERE i år havde FIFA indgået en sponsoraftale for kvindernes VM-slutrunde med Visit Saudi, den statsejede turismeorganisation for Saudi-Arabien. En aftale, der absolut ikke faldt i god jord hos VM-værterne i Australien og New Zealand.

Her lød det blandt andet, at aftalen var endnu et eksempel på FIFA og fodboldverdenens hykleri - det kvindeundertrykkende Saudi-Arabien, hvor kvinderne først for få år siden fik lov til at se fodbold på stadion. Og det er kun tre år siden, at Saudi-Arabien oprettede en egentlig kvindeliga.

KRITIKKEN fra Australien og New Zealand fik FIFA til at droppe aftalen med Saudi-Arabien. Det har gjort ondt på Gianni Infantino, som tæller Saudi-Arabiens reelle hersker, den blodige kronprins Mohammed bin Salman, blandt sine nære venner.

Helt uden sejre er Infantino dog ikke. På flere af de deltagende landshold ved slutrunden spiller anførerne normalt med One Love-anførerbindet. Men det har FIFA – præcis som ved herrernes VM i Qatar – forbudt. Med trusler om at få frataget point har alle deltagende nationer accepteret diktatet fra FIFA. Så selv om Infantino tidligere følte sig som homoseksuel, og selv om han på pressemødet i Auckland sagde, at han elsker alle, er det med visse modifikationer.

