FIFA-præsidentens flygalskab

KOMMENTAR: Gianni Infantino brænder millioner af på private jetflyture under VM i Australien og New Zealand

DER VAR engang en klog kvinde i Folketinget, der sagde til mig, at det eneste sted, man ikke skal tage en mand, er på ordet. Det var lidt opgivende sagt og meget generaliserende, men når det kommer til FIFA’s præsident, Gianni Infantino, passer det på en prik.

Han er stærkt uvederhæftig. Da han blev valgt i 2016, ville han gøre op med det gamle korrupte FIFA. Han ville om nogen følge reglerne og for eksempel ikke flyve i private jetfly, når det var muligt at flyve med rutefly. FIFA’s penge skulle bruges til at udvikle fodbolden og ikke til ødselhed.

DE SIDSTE tre uger, ved VM i kvindefodbold i Australien og New Zealand, har FIFA-præsidenten rejst rundt mellem værtsbyerne og besøgt en række af FIFA’s medlemslande i Stillehavet. Det er nationer som Tahiti, Samoa, Tonga, Vanuatu og Fiji-øerne.

Alt sammen er foregået i et 13-sæders privat jetfly fra Qatar. I alt har fodboldpræsidenten med sit følge tilbagelagt 40.000 kilometer, hvilket svarer til en flyvetur rundt om Jorden. Det er det australske medie Australien Associated Press, som har kortlagt Infantinos bevægelser i luften.

HAN KUNNE i flere tilfælde have valgt rutefly, som alligevel flyver mellem de ti værtsbyer. Det gjorde han ikke. I stedet valgte han altså jetflyløsningen, en Golfstream G6590-ER, som er udstyret med to Rolls Royce-motorer, der brænder 1500 liter brændstof af i timen. Foreløbigt har han brugt 50 timer i luften, men han er slet ikke færdig. Der er flere øer, der skal besøges, inden VM er slut i næste weekend.

Der er nok de læsere, der vil sige, at rejseraseriet strider voldsomt mod FIFA’s egne klimamål, der handler om at begrænse udslippene. Læserne har ret. De mange timer i luften flugter heller ikke med miljøbudskaberne på VM-stadionerne, hvor tilskuerne opfordres til at bruge offentlig trafik og medbringe egne vandflasker.

Infantino har haft tid til at se enkelte kampe under VM. Her ses han i forreste række sammen med DBU's formand, Jesper Møller, til Danmarks kamp mod Australien. Foto: Ritzau Scanpix

DEN SLAGS er FIFA-præsidenten højt hævet over. Ekstra Bladet kunne allerede i 2020 afsløre, hvordan Infantino helt tilbage fra sin første valgperiode var besat af private jetfly. I en række interne dokumenter fra FIFA fremgik det, at Gianni Infantino var edderspændt rasende på en tur til Sydamerika i 2016.

I en sms 29. marts fra Infantinos assistent Edward Brown, som var med i jetflyet, hjem til FIFA’s hovedkvarter i Zürich, hedder det:

- Flyet er for lille. Og han tager det virkelig personligt, som om vi gør det for at genere ham. Jeg har prøvet at forklare, at vi forsøger at holde os inden for reglerne, men han ønsker ikke at forstå det.

DET VAR ikke til at tage fejl af. Infantino var godt nok i gang med at brænde 400.000 kroner af på en lille rundrejse i Sydamerika i et privat jetfly, men det levede ikke op til hans ønsker. Han ville have meget mere luksus. Men det ville stride mod FIFA’s regler.

Det er ikke forbudt for FIFA-præsidenten at lade sig befordre i private jet, men først skal det undersøges, om man kan bruge rutefly, som er væsentligt billigere. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan der bestilles et jetfly, som passer til antallet af passagerer.

VED REJSEN til Sydamerika bestod Infantinos selskab af seks personer, og flyet havde plads til syv passagerer. I Australien og New Zealand flyver han rundt i et meget større fly, og det er støjsvagt. Det koster så også omkring en halv milliard kroner.

