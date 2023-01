KOMMENTAR: Der manglede nerve, indstilling og koncentration, da et skuffende dansk landshold kun formåede at vinde 33-24 over opkomlingene fra USA

VI ER MANGE, der har sunget med på melodien om, at Danmark har så stor bredde, at vi kan stille indtil flere landshold. Den melodi lyder noget falsk efter de seneste to kampe ved VM. I det voldsomme slagsmål mod Kroatien, var det Tordenskjolds soldater, der bar det ene point hjem. Mod opkomlingene fra USA var det spillerne fra bænken, der fik muligheden for at vise sig frem.

Det var skidt, for nu at sige det lige ud. Det var foruroligende ringe. Jeg talte 17 brændte skud på amerikanske målmænd, der til daglig står i de lavere rækker i Sverige og Tyskland. Oven i kommer så en lang række tekniske fejl. Det er simpelthen ikke godt nok.

OG HAVDE Kevin Møller i målet ikke stået med en redningsprocent tæt på 40, var det endt som den rene pinlighed. Alligevel fik USA lov til at lave 24 mål, og det fortæller endnu en gang, at det danske forsvar slet ikke er oppe på det niveau, der kræves, hvis den her kampagne i Sverige og Polen skal ende med guld.

Jeg er usikker på, hvor godt et landshold vi egentlig har, nu hvor det bliver alvor. Og jeg er overrasket over, at Nikolaj Jacobsen ikke formåede at tænde ilden i de spillere, han sendte på banen mod USA. Her havde de chancen for at brænde banen af, men i stedet blev det en kamp på USA’s præmisser. Langsomt og sløvt.

Det danske forsvar havde endnu engang store problemer. Foto: Lars Poulsen

Nå, men Danmark lever endnu i turneringen, og holdet kan selv afgøre sin videre skæbne i opgøret mandag aften mod Egypten. En kamp der kan godt gå hen og blive en gyser og dermed en gentagelse af opgøret ved VM i Kairo for to år siden.

ELLERS HAR VM udviklet sig som forventet. Det er stadigvæk med Europa i førersædet og med resten af verden halsende efter. Kun Egypten har formået at byde de stærke europæiske håndboldnationer op til dans.

Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Spanien og Egypten er allerede klar til kvartfinalerne inden de sidste kampe i mellemrunden. Det er Danmark efter sejren over USA stort set også. Det skyldes, at Danmark har en langt bedre målscore end Kroatien, som også kan nå syv point. Det sidste hold blandt de sidste otte bliver også europæisk.

DET BLIVER enten Portugal, Island eller Ungarn. Og et af de hold bliver Danmarks modstander, hvis Nikolaj Jacobsens tropper slår Egypten på mandag og tager førstepladsen i mellemrunden. Bliver Danmark derimod kun nummer to venter Sverige i kvartfinalen i Stockholm på onsdag. Og det kan godt gå hen og blive en heftig affære.

De svenske europamestre har gjort rent bord indtil videre, og de så voldsomt stærke ud, da de slog Island fredag aften. Der var mere vilje i hver enkelt spiller, end der var i hele det danske hold lørdag aften mod USA.

Reserven lyste op i dansk pligtsejr