Grim guldkamp: FCK er tydeligt rystede

SIKKE EN FUSER.

Der var dækket op til fest, men jeg sidder tilbage med en tam følelse i kroppen. Det er svært at holde fest, når musikken ikke spiller. Og det gjorde den ikke for Danmarks på papiret to bedste hold.

Landstræner Kasper Hjulmand havde fundet vej til MCH Arena, men han må have brugt mere tid på at sætte streger over spillernavne - end under dem. For det var en nervøs kamp, hvor FC Midtjylland vil stå tilbage med følelsen af, at de godt kunne have knækket benene under Jess Thorup.

Artiklen fortsætter efter billedet..



FC Midtjylland må ærgre sig efter 0-0 i guldkampen. Foto: Claus Bonnerup

DER VAR ingen tvivl om, hvilket hold der var mest nervøs - der havde mest at tabe. Det var FC København. FC Midtjylland spillede frem i banen, mens man ofte så FCK-forsvarerne spille bolden tilbage til Kamil Grabara - eller direkte mod egen kasse - efter at have søgt forgæves efter en medspiller fremme i banen.

Gæsterne var ofte i bakgear. Trængt op i ringhjørnet. Og så endte det i en tarvelig nulløsning.

FOR TRE UGER siden var jeg klar til at smide min opsparing på FC København-guld, men selv om københavnerne overlevede guldkampen, er jeg knap så sikker nu. FC Midtjylland er holdet med momentum, og FCK er tydeligt rystede.

Ja, Jess Thorup virker nærmest paralyseret. Han famler efter at finde sin optimale startopstilling, og der er sjældent en plan b, når spillet ikke fungerer. Jeg tror, jeg vil kunne gætte udskiftningerne i samtlige kampe resten af sæsonen - altid en angriber for en angriber. Aldrig en ændring i talkombinationen.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Der var lidt tumult efter slutfløjt. Foto: Claus Bonnerup

FC København vil dog være mest glade for resultatet, for de holder tre point og den bedre målscore som forspring. Men det kan lige så godt gå galt for FCK i derbyet om en uge. Bedre er de ikke.

FC KØBENHAVN ER IKKE inde i en god stime, og Bo Henriksen, som jeg var ved at begrave for tre uger siden, stikker nu sin altid svingende arm op fra graven. Han lugter blod.

Derfor er det lige nu og her umuligt at sige, hvem der vinder det danske mesterskab, selvom det stadig ligger til københavnerne. Til gengæld kan jeg med ro i maven sige, at uanset om guldet ender i Herning eller København, bliver det et af de grimmeste mesterhold i mange år.

JEG KAN IKKE lade være med at tænke, at vi kommer til at stå tilbage med en følelse af, at mesterskabet anno 2022 ikke blev vundet - det blev tabt.

Men den tid, den sorg. Lige nu og her vil jeg glæde mig over, at det ligesom sidste år bliver diarré-fremkaldende spændende at følge de sidste runder i Superligaen.

Vi har fire runder tilbage, og mens det for tre uger siden så ud til at skulle blive ren transport at nå til medaljeoverrækkelsen, vil der nu være alt at spille om til den sidste kamp.

Selvom det var kedeligt denne søndag, får vi knald på indtil 22. maj.

