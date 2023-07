Har spist Riis og spyttet ham ud

MICHAEL LAUDRUP, Paul Elvstrøm, Caroline Wozniacki, Viktor Axelsen.

Og der er endnu flere navne på listen over Danmarks største sportsstjerner gennem tiden, og Jonas Vingegaard glider med sin anden Tour-sejr direkte ind i toppen blandt disse.

DET ER SVÆRT at vinde Tour de France én gang, det er ubegribeligt stort at vinde det to gange. Verdens største cykelløb – og i en direkte duel mod et cykelmæssigt unikum som Tadej Pogacar.

Jeg hører selv til dem, der på en eller anden måde har været mere fascineret af den slovenske hvirvelvind, men det er på tide at overgive sig. At give slip på den der forbeholdenhed over for Jonas Vingegaard, bare fordi han er dansk, ydmyg og knap så sprælsk.

Vingegaard har skrevet sig ind på de første sider af dansk sportshistorie. Foto: Claus Bonnerup

Jonas Vingegaard er verdens stærkeste cykelrytter – måske ikke verdens mest komplette. Men spørg samtlige cykelryttere, hvad de drømmer om at vinde i en karriere, hvis der var frit valg, og alle vil svare Tour de France.

DER ER BARE kun én, der kan gøre det. Og han er dansk.

Jonas Vingegaard gled allerede forbi Bjarne Riis sidste år i historiebøgerne – ikke mindstl, fordi Riis var dopet. I år har Vingegaard kogt Riis, spist ham - og spyttet ham ud.

Der er som sådan ingen tvivl hos mig: Vingegaard er den største.