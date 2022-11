Helt kogt: - Danmark kørt rundt i Qatar

DANMARK KAN NÆPPE komme mere på udebane end i Qatar – på græsset og i Dohas dyre mødelokaler.

Det har indtil nu handlet mest om forbudte kærligheds-anførerbind og manglende fadøl ved VM, men Kasper Hjulmand har insisteret på fodboldsnak og gulddrømme.

Det første kan han få - det andet kan han pakke væk for en stund efter den indsats mod Tunesien. Danmark var lige så farlige som Jesper Møller til FIFA-møde.

I EN tuneser-tagine sat i bulderkog af tusindvis af nordafrikanske fans kunne selv ikke det køleskabskolde udendørs airconditionanlæg på Education City Stadium holde de danske hoveder kølige.

Danmark blev i den første halve time mod Tunesien slagtet, gennemgnasket og spyttet ud på FIFAs nyanlagte fodboldalter i Qatar for øjnene af millioner af fodboldseere og måske - måske ikke - 42.925 tilskuere.

Kasper Schmeichel med en pragtredning i Danmarks nullert. Foto: Lars Poulsen

Det var som sådan ikke noget nyt for den danske VM-delegation, der er blevet kørt rundt i Qatar siden ankomsten til ørkenstaten. VM-værten har ikke meget kærlighed til hverken homoseksuelle, grundlæggende menneskerettigheder eller Danmark.

DBU-DIREKTØR Jacob Jensen og fodbolddirektør Peter Møller har fået trukket bukserne af på alt, hvad der drejer sig om at demonstrere medmenneskelighed under slutrunden. Imens sidder DBU-formanden i VIP-loungen og gemmer sig for spørgsmål.

Det var nu meget symbolsk for Danmarks indledning på VM. En slatten indsats.

Der skulle kun gå et minut, før tunesiske Aissa Laidouni tromlede Christian Eriksen ned, slog sig tre gange på brystet og satte fut i de titusinder af tunesiske fans.

Kasper Hjulmand slår ud med armene. Foto: Lars Poulsen

DANMARK VAR så langt fra på hjemmebane mod Tunesien, og Kasper Hjulmand må også vurdere, om han satte de rigtige 11 på banen fra start – og i den rette formation. Det så ikke sådan ud fra bord 122 på Education City Stadium.

I en kamp, hvor to af modstanderens profiler hører til på Superliga-niveau, var det alligevel Tunesien, der fik lov at bestemme kampbilledet. Uanset hvor mange modstanderfans, der skal kæmpes mod, er det ikke godt nok af et hold med Danmarks kvalitet.

EFTER EN TIME blev tuneserne hyldet med ’olé’-råb, selvom stillingen endnu var 0-0. Det fortæller noget om, hvem der bestemte i eftermiddagsmørket.

Pierre-Emile Højbjerg var også frustreret undervejs. Foto: Lars Poulsen

Det var ikke Kasper Hjulmand, og det er ham, der for en stund nok skal få masser af fodbold-spørgsmål, men som også må indstille sig på at skulle forklare og forsvare sin taktik i Danmarks VM-åbningskamp.

Danmark er under pres nu, for Frankrig venter i næste kamp, og Tunesien er på hjemmebane i Qatar.

Og hvis der er noget, vi absolut ikke skal snakke om lige nu, så er det Danmarks guldchancer.