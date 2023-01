Infantino mistænkt for kriminelle handlinger

OM TO måneder bliver Gianni Infantino genvalgt som præsident for FIFA, med mindre han forinden bliver tiltalt for en række kriminelle handlinger. Muligheden for det sidste foreligger, for tidligere i denne uge blev Infantino krydsforhørt i timevis af to specialanklagere i Schweiz.

Jeg har ikke den store tiltro til den schweiziske anklagemyndighed – for den er selv blandet ind i sagen – men nu er der nye folk på, og det forlyder, at de går benhårdt efter at trænge til bunds i en række sager, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, og som i sommeren 2020 udløste en længere mailkorrespondance med Infantino og FIFA.

SVARENE DENGANG fra FIFA var ikke overbevisende. Men nu har de schweiziske myndigheder sat to nye specialanklagere på sagen. Hans Maurer og Ulrich Weder fik bemyndigelse i december 2021 til at fortsætte den efterforskning, som deres forgænger, Stefan Keller, havde indledt.

Det lykkedes dog Infantino at få sat Keller fra opgaven, fordi anklageren havde været for åbenmundet. Keller sigtede efter at rejse tiltale mod Infantino, og i december 2020 sagde Keller, at han havde indsamlet materiale, der indikerede, at Infantino havde begået en kriminel handling i en sag om en rejse med privat jetfly fra Surinam til Schweiz i 2017.

Stefan Keller talte over sig, og så fik Infantino ham fjernet. Foto: Ritzau Scanpix

TIDLIGERE I 2020 havde jeg sammen med min norske kollega Andreas Selliaas fra Idrettspolitikk.no spurgt Infantino om, hvorfor han rejste med privatfly fra Surinam, når det nu stred mod FIFA’s egne regler. Svaret var i første omgang, at hans rutefly var gået i stykker, og han var nødt til at komme hjem, fordi han skulle mødes med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, i Nyon.

Men UEFA-præsidenten ikke var i Nyon. Han var i Armenien, hvor han udover et møde med landets præsident også besøgte et brandy-destilleri og lagde grundstenen til et nyt fodboldakademi.

Infantino brugte Ceferin som undskyldning for, at han måtte leje et privat jetfly til 1,5 millioner kroner til at flyve hjem fra Surinam. Her ses de to i et af deres mange skænderier. Foto: Ritzau Scanpix

I ANDEN omgang forklarede Infantino, at han også havde et andet møde den dag, men han vil ikke oplyse om deltagere eller om mødets indhold. Jetflyrejsen fra Surinam er en af mange rejser med privatfly, som Infantino har foretaget. Ofte har det været i strid med FIFA’s egne regler. Når han er blevet gjort opmærksom på det af ansatte i FIFA, er de efterfølgende blevet fyret.

De to nye anklagere skal desuden forsøge at laste lys over en række hemmelige møder, som Infantino har holdt med ansatte fra anklagemyndigheden. Møder som betyder, at FIFA-præsidenten er mistænkt for: 'tilskyndelse til myndighedsmisbrug, krænkelse af tavshedspligten og hindring af straffesager'.

INFANTINO ER havnet i celebert selskab. For under anklage er også Schweiz’ tidligere statsanklager Michael Lauber, anklagemyndighedens talsmand, André Marty, Infantinos barndomsven Rinaldo Arnold, den tidligere anklager Olivier Thorman og FIFA’s tidligere direktør Marco Villiger.

Statsanklager Michal Lauber var spået en stor karriere i schweizisk politik. Nu er han strippet for alt og kan ende i rigsretten. Foto: Ritzau Scanpix

En række af de nævnte har deltaget i hemmelige møder med Infantino på det Qatar-ejede hotel Schweizerhof i Bern. Ingen af deltagerne tog referat af møderne, og ingen af dem kan huske, hvad de talte om.

ANTAGELSEN er, at Infantino brugte møderne til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning i de mange korruptionssager i FIFA. Michael Lauber er for længst blevet fyret på grund af møderne. Flere af de øvrige er også sat fra deres bestilling.

Men der er stadig en del uopklarede ting. Nu forsøger de to ny anklagere, Maurer og Weder, at finde ud af, hvem der deltog i et møde på første sal på hotel Schweizerhof 16. juni 2017. Det ligger fast, at Infantino, Lauber, Arnold og Marty var til stede. Men der blev bestilt fem anretninger til mødet.

OVER FOR nyhedsbureauet AP har specialanklager Hans Maurer bekræftet, at han i denne uge har haft en ’confrontation hearing’ med Gianni Infantino. Ender afhøringerne med, at der rejses tiltale, må Infantino nødvendigvis suspenderes som præsident for FIFA.

