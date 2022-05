Jan Bech kritiserer CV: - Illoyalt og uprofessionelt

DER LANDEDE en bombe på kontorerne i Brøndby onsdag aften.

Klubejer- og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen detonerede i Tipsbladet med flere både direkte og indirekte tilsvininger af arbejdet udført af hans nok vigtigste medarbejder - fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Jan Bech Andersen har skabt internt kaos i Brøndby. Ingen i klubben vidste, at Jan Bech ville komme med den her bombastiske kritik, så de fik travlt onsdag aften.

Ja, det blev da også lige til direkte nedgørelse af de spillere, der er landet i Brøndby efter mesterskabet. Jeg forstår godt, hvis Mathias Greve, Kevin Tshiembe, Joe Bell, Frederik Alves, Carl Björk og de andre indkøb fra denne sæson ikke synes, at det er sjovt at komme til træning torsdag.

Jan Bech Andersen er ude med voldsom kritik af Carsten V. Jensen. Foto: Philip Davali

JEG FORSTÅR til gengæld også godt Jan Bech Andersen. Han siger som sådan ikke noget, der er usandt. Brøndby HAR handlet for dårligt. Brøndby HAR kigget på en for lav hylde. Brøndby HAR IKKE fået nok ud af mesterskabet. Og det ER Carsten V. Jensens ansvar som fodbolddirektør.

Det er bare ikke sådan, man kommunikerer i en storklub. Det, Jan Bech Andersen gør, smækker ham direkte ind i skaren af skøre klubejere. Og det er det, som Brøndby har kæmpet så ekstremt hårdt for at holde ham ude af med diverse kommunikationsmæssige greb siden 'Oscar-sagen' i 2016.

Kig på langt de fleste af Brøndby-ejerens interviews gennem tiden. Han er blevet forberedt med tomme floskler i så voldsom grad, at jeg som journalist flere gange har følt det som spild af tid at tage en snak med en af de ellers mest interessante personligheder i Superligaen.

Det var ikke den rigtige Jan Bech Andersen, man talte med. Nej, for vi har alle sammen set i 2016, hvordan den rigtige Jan Bech Andersen kommunikerer, da han under brugernavnet ’Oscar’ tilsvinede daværende Brøndby-træner Thomas Frank på et fanforum.

THOMAS FRANK ENDTE med at gå selv. Jeg venter spændt på at se, hvad Carsten V. Jensens reaktion bliver.

Denne gang er Jan Bech Andersen i hvert fald tilbage som sig selv, tør jeg godt konkludere, uanset hvordan Brøndby vil forsøge at spinne det her i de kommende dage. Og det vil de.

Selvfølgelig sidder Carsten V. Jensen tilbage og ryster på hovedet over, hvordan hans chef hænger ham til tørre i offentligheden - selvom Jan Bech Andersen påstår at gøre det modsatte.

Jan Bech Andersen og Carsten V. Jensen. Foto: Lars Poulsen

DET ER DYBT uprofessionelt, at Jan Bech Andersen har det her behov for at vaske sine egne hænder. For det er det, han gør. Han siger, at ’jeg kunne forstå det, hvis vi havde puttet alle pengene i banken’, men ’vi har brugt mange penge, og dem skulle vi nok have brugt lidt anderledes’.

For at skære ud i pap, hvad han mener: Jan Bech Andersen er ikke skyld i det her, men det er Carsten V. Jensen. Og tilmed bliver træner Niels Frederiksen også skånet med sætningen: 'Det bliver et meget vigtigt transfervindue, hvor vi skal (...) give vores trænerteam noget mere kvalitet at arbejde med'.

Tilbage sidder Carsten V. Jensen så uden tøj på.

DET ER ILLOYALT og uprofessionelt af Jan Bech Andersen at smide Carsten V. Jensen ind under bussen. Og så udstiller det klubejerens egne usikkerheder. Det er sådan her, Jan Bech Andersen agerer, når der ikke er succes.

Jeg ville ikke blive overrasket, hvis det her var Jan Bech Anderens reaktion på at få masser af kritik i indbakken af utilfredse fans. Han hungrer efter Brøndby-fansenes respekt og anerkendelse, og det er usundt som klubleder at lade sig rive så meget med af sine følelser.

Han burde hellere kære sig om at støtte Carsten V. Jensen, der sammen med Niels Frederiksen har været hovedmændene bag, at Brøndby både har vundet et mesterskab og har fået den økonomiske skude på ret køl.

Så skal vi andre nok kritisere Carsten V. Jensens indkøb.