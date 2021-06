12 år for sent: På tide, Frede!

KRONPRINS FREDERIK stopper efter 12 år som medlem af Den Internationale Olympiske Komite, IOC. Det er 12 år for sent. Han skulle aldrig have været medlem af det menageri.

DET VAR også hans mors råd, og Dronning Margrethe forsøgte efter bedste evne at overbevise sin søn og hans rådgivere om, at det var en forkert vej at slå ind på. Men i 2009 var kronprinsen optændt af den olympiske ild. Sportsmenneske som han er, så han vel muligheder for en ærefuld karriere i den globale idræts tjeneste.

DET VAR et forkert valg. Det var i bedste fald naivt. IOC har siden halvfjerdserne været styret af de forkerte kræfter. I mange år var det således KGB, der havde stor indflydelse fra kulissen. Alt for mange lege er druknet i svindel, korruption, doping og skandaler.

MEN DEN daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen nedsatte i 2009 en politisk følgegruppe, som skulle vejlede kronprinsen, så han ikke kom galt af sted i det politiske spil, som i høj frad gennemsyrer IOC. Den politiske følgegruppe har vist stadig til gode at holde sit første møde. Kronprinsen fik lov til at køre sit eget løb, og det var skidt.

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

DET GIK især galt ved og efter Vinter-OL i Sochi i 2014. Jeg mødte kronprinsen i den russiske Sortehavsby. Han var der ved åbningen, og så pludselig var han væk. Selv om IOC-medlemmernes rolle i høj grad er at være til stede og overrække medaljer ved både Sommer- og Vinter-OL, valgte kronprinsen for en stund at forlade Sochi for i stedet at tage på skiferie med sin familie.

VÆRRE BLEV det kun, da det gigantiske statsstyrede russiske dopingprogram i Sochi blev afsløret efter legene. Det lagde selvfølgelig et voldsomt pres på IOC. Russerne skulle straffes, mente vel nærmest en hel idrætsverden. Og det skulle ske ved OL i Brasilien i 2016. Den danske regering var for en gangs skyld hård i filten. Russerne skulle straffes med alle tænkelige midler.

Kronprins Frederik og formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard har samarbejdet tæt om sportens udvikling i Danmark. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

MEN DA IOC skulle træffe en beslutning, gik Kronprins Frederik imod den officielle danske holdning. Et bredt flertal i Folketinget og den danske regering ønskede at udelukke Rusland fra OL i Rio de Janeiro. Alligevel stemte kronprinsen i IOC for, at Rusland ikke som helhed skulle udelukkes fra legene. Dermed var han med til at lægge 20 års kamp mod doping i ruiner.

SOM NÆVNT skulle kronprinsen aldrig havde været medlem af det olympiske foretagende. Og det er ikke blevet en smukkere forsamling i de år, der er gået. En række tvivlsomme karakterer, herunder FIFA’s præsident, Gianni Infantino, er blevet optaget i IOC, som styres af præsidenten Thomas Bach, der har stærke bånd til nationer som Rusland og Kina.

DET ER på tide, at kronprinsen kommer væk. Så skal han heller ikke forsvare, at Vinter-OL næste år er placeret i Kina, som er ved at begå folkedrab på landets muslimske mindretal. Men han var med til at vælge Kina som vært. Det var endnu en fejl.

Slå vennerne i EM-manager: Eksperten har afsløret sit hold til 1. runde