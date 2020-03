Åben fodboldkrig: - På tide at slå alarm

NOK BÆRER de både jakkesæt og slips, og altid er de i nypudsede sko, men alligevel minder situationen i dag mest af alt om et godt gammeldags westernslagsmål mellem en række af verdens mægtigste fodboldledere.

Fodboldstrukturen, som vi kender den i dag med lokale ligaer, Europa League, Champions League, EM og VM, fortsætter frem til 2024, men derefter kan meget eller måske alt blive ændret.

I VÆRSTE tilfælde vil vi komme til at opleve, at de største og rigeste klubber, støttet af internationale milliardforetagender og måske endda af FIFA, smadrer fodboldpyramiden og laver deres egne lukkede ligaer uden op- og nedrykning.

FIFA’s rolle under præsident Gianni Infantino er vældig interessant. Normalt arrangerer FIFA VM for kvinder og mænd hvert fjerde år og desuden en række ungdomsslutrunder for diverse årgange.

TIL GENGÆLD er det overladt til konføderationerne, herunder UEFA, at arrangere klubturneringer, Champions League, Europa League og EM for både mænd og kvinder. Senest har vi også fået Nations League i UEFA-regi, en turnering som er blevet en både sportslig og økonomisk succes.

Alle de her turneringer hos både FIFA samt UEFA og de øvrige konføderationer er på plads i den internationale matchkalender frem til 2024. Men nu begynder arbejdet med den nye kalender, og Infantino har ikke lagt skjul på, at han gerne vil have flere turneringer og meget gerne verdensomspændende klubturneringer under FIFA’s hat.

Ceferin og Infantino er langt fra de bedste venner i verden. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/Ritzau Scanpix

SAMTIDIG HAR en række klubber, herunder Real Madrid, skabt en ny organisation med deltagelse af klubber fra flere konføderationer, og det kan blive det første skridt mod en lukket international liga under FIFA. Vel at mærke en liga eller endda måske flere ligaer uden op- og nedrykning.

FIFA’s første forsøg på at blive en større del af klubfodbolden ser allerede dagens lys næste sommer, hvor et nyt Klub-VM med 24 hold, herunder otte europæiske, skal afvikles i Kina. Det er en turnering, som UEFA kun modstræbende har tilsluttet sig.

FRYGTEN FOR hvad fremtiden kan bringe, sidder dybt i UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin. UEFA er suverænt den stærkeste konføderation i verden. UEFA er også økonomisk langt stærkere end selv FIFA, og UEFA har naturligvis ikke lyst til at forære noget væk.

Ceferin forsvarer de europæiske turneringer. Foto: Ynes Herman/Reuters/ Ritzau Scanpix

Champions League er et guldæg. EM er et guldæg. Nations League har vist sig også at være et guldæg. Kvindernes EM er ved at udvikle sig til et guldæg, og derfor pisser det naturligvis UEFA af, når FIFA’s Infantino foreslår at holde VM for kvinder hvert andet år i stedet for som nu hvert fjerde år.

PÅ UEFA’s kongres i sidste uge i Amsterdam fik Infantino svar på tiltale. På en række formøder med repræsentanter fra de europæiske ligaer og med sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, havde UEFA-præsident Ceferin fået opbakning til den usædvanligt skarpe tale han brændte af lige foran næsen på Infantino. Vi giver ordet til Aleksander Ceferin.

– Truslerne er alarmerende. Og vi er nødt til at forestille os det værste for at kunne forhindre dem.

– Når formål over profit bliver profit over formål, er det på tide at slå alarm. Fodbold er ikke en forretning som alle andre. Fodbold har historie, traditioner og en struktur, som må respekteres.

– Fodboldpyramiden må ikke bringes ud af balance. Nogle projekter som er udtænkt på andre kontinenter og med opbakning fra ledende organer (Læs FIFA, Red.) er særligt foruroligende.

– Konføderationernes ret til at organisere kontinentale turneringer er en umistelig ret. Principperne om solidaritet, om oprykning, nedrykning og åbne ligaer er heller ikke til forhandling.

– Vores principper, historie, traditioner og struktur er årsagen til vores succes. Det har medført, at fodbold dominerer andre idrætsgrene og har medført, at europæisk fodbold dominerer resten af verden. Stiller man spørgsmål ved det, vil det blive en dødsdom over vores sport.

– Formål over profit. Så enkelt er det, sagde Ceferin.

Champions League er verdens største klubturnering, og UEFA kan sagtens klare sig uden FIFA. Foto Ritzau Scanpix

DER ER næppe tvivl om, at UEFA sagtens kan klare sig uden FIFA. Og der er da også andre konføderationer, som er begyndt at søge samarbejde med UEFA – uden om FIFA. Således har det sydamerikanske fodboldforbund Conmebol og UEFA for tre uger siden lavet en samarbejdsaftale om kampe, udveksling af dommere og flere andre emner.

Og når alt kommer til alt, er netop Conmebol og UEFA rent sportsligt de suverænt stærkeste konføderationer. Både på klub og landshold.

SPILLET OM den nye matchkalender er gået i gang. Med FIFA for bordenden. Et udvalg under FIFA – kaldet Football Stakeholders Committee – har fået til opgave at løse det, der bliver den største udfordring i fodboldens historie i mange år.

Formand for udvalget er canadieren Vittorio Montagliani, som er vicepræsident i FIFA og præsident for Concacaf, det nordamerikanske fodboldforbund. Montagliani er en nær allieret af Infantino og måske den næste præsident for FIFA.

I udvalget er der også repræsentanter for UEFA, for ligaerne og for spillerne, som er organiseret i FIFPro, men nok så væsentligt er udvalgets to embedsmænd lig med Infantinos to vicegeneralsekretærer, Alasdair Bell og Mattias Grafström. Det bliver i høj grad de to, der kommer til at styre forløbet og støbe kuglerne. Spillet om fodboldens fremtid er således sat i gang.

Møller i jubel

Der var stor glæde i europæisk fodbold, da UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin hævede stemmen over for FIFA.

Således er DBU’s formand Jesper Møller uhyre tilfreds med Ceferins tale.

– Op- og nedrykning skal der ikke pilles ved. Det er enige i. Det blev også slået fast, at det er konføderationerne – som UEFA – der faciliterer de fodboldturneringer for klub- og landshold der foregår i UEFA-regi.

– Ceferin sendte et klart signal til FIFA om, at hvis der skal laves verdensomspændende turneringer for landshold og klubber for både herrer og kvinder, så skal det ske med udgangspunkt i de nationale fodboldforbund og konføderationerne.

– Ser du muligheden for at lave en verdensomspændende klubturnering ud over de turneringer, vi har i dag?

– Det er jeg godt nok skeptisk overfor. Så skal et da være med udgangspunkt i klubbernes ønsker. Det sagde Ceferin også. Det er ikke os – fodboldpolitikerne – der er udgangspunktet. Det er fansene, spillerne og klubberne, siger Jesper Møller.

Jesper Møller, nummer to fra venstre, klappede glad efter Ceferins tale. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Præsidenten for de europæiske ligaer, Lars-Christer Olsson, er også ganske godt tilfreds med Ceferins kontante udmelding:

– Jeg værdsættere indholdet af Ceferins tale. Den er på linje med det, vi har sagt hele tiden.

– Kan du se en verdensomspændende klubturnering for dig?

– Nej. Jeg synes heller ikke, det er en god idé. Man kan ikke presse den ind i kalenderen, som den ser ud nu. Så må man i givet fald vælge noget andet fra. Jeg tror hverken de nationale ligaer eller konføderationerne er interesserede i at afgive dage i kalenderen til en verdensomspændende klubturnering, siger Lars-Christer Olsson.

