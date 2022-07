Åbner for ny FIFA-krig

DA 86-ÅRIGE Sepp Blatter og 66-årige Michel Platini fredag formiddag blev frifundet i retten i Bellinzona, åbnedes der straks op for et nyt opgør. Denne gang går Michel Platini efter struben på FIFA’s nuværende præsident, Gianni Infantino.

OG INGEN skal blive overrasket, hvis Michel Platini går efter at blive præsident for FIFA, når der er valg på kongressen næste år i Rwanda.

DOMMEN kan appelleres af anklagemyndigheden inden for 20 dage, men det sker næppe. I forvejen har anklagerne brugt syv år på at efterforske den ret simple sag, men da det kom til stykket i retten, blev et af anklagemyndighedens hovedvidner klædt af og udstillet som løgner af Michel Platinis forsvarere.

DEN HER sag er endnu et bevis på, at justitsmyndighederne i Schweiz ikke magter at tumle FIFA-banditterne. Det går anderledes stærkt i USA, hvor en række af FIFA’s tidligere topfolk er blevet dømt på stribe siden 2015.

I SCHWEIZ sker der ingenting. Efter dommen i går sagde Michel Platini, at retfærdighed endelig er sket efter syv år med løgne og manipulation. Det var en sætning direkte møntet på Gianni Infantino.

SAGEN KORT: I 2011, hvor Sepp Blatter ville genvælges som præsident for FIFA, udbetalte han omkring 15 millioner kroner til Michel Platini, som selv havde udtrykt ønske om at stille op til valget. Men Platini trak sit kandidatur. Blatter havde dog brug for Platinis støtte, fordi Muhamed Bin Hammam også ville være præsident. Sheiken fra Qatar faldt dog fra på grund af korruption, og Blatter kørte sejren hjem fra spids.

PENGEOVERFØRSLEN fra 2011 blev først kendt i 2015, og det er her, mystikken breder sig. Det var året, hvor schweizisk politi på foranledning af det amerikanske forbundspoliti, FBI, ransagede FIFA’s hovedkvarter i Zürich samt luksushotellet Baur au Lac, hvor flere korrupte FIFA-bosser blev taget med hovedet på puden.

I FIFA’s hovedkvarter blev der beslaglagt tusindvis af dokumenter. Sepp Blatter blev ikke selv lagt i håndjern, men nogle dage efter den voldsomme razzia valgte han at melde sin afgang som præsident for FIFA. Dermed var vejen banet for Michel Platini, som var klar favorit.

MEN I bunken af beslaglagte dokumenter i FIFA lykkedes det den schweiziske efterforsker, Olivier Thormann, at finde lige præcis overførslen på de 15 millioner fra Blatter til Platini. Det var nålen i høstakken.

I SAMME tidsrum valgte Infantinos barndomskammerat Rinaldo Arnold at aflægge et besøg hos statsanklageren i Schweiz. Det første af en række hemmelige møder som senere også involverede Infantino selv.

STATSANKLAGEREN brugte overførslen på de 15 millioner til at anlægge sag mod Blatter og Platini. De forsvarede sig med, at pengene var resultatet af en gammel mundtlig aftale. Penge som Platini skulle have for arbejde, han udførte som rådgiver for Blatter i årene fra 1998 til 2002.

DERMED var Platini ude af billedet som ny FIFA-præsident. Og så blev Infantino valgt i stedet.

I DEN seneste måned i retten har Blatter og Platini holdt fast i deres forklaring. At der var tale om gammel gæld. Anklageren, Thomas Hildbrand, mente der var tale om en ulovlig overførsel. Men Hildbrand kunne ikke fremlægge et motiv for overførslen.

DET BRUGTE forsvarerne i deres argumentation for frifindelse. Olivier Thormann, efterforskeren der fandt nålen i høstakken i 2015, forklarede i retten, at FIFA’s daværende økonomidirektør, Markus Kattner, havde tippet ham.

PLATINIS advokater reagerede prompte ved at indkalde Kattner som vidne. Det protesterede både FIFA og anklageren imod, men de tre dommere gav Platinis lejr medløb. Kattner dukkede op og fortalte, at han ikke havde tippet Olivier Thormann. Det var præcis, hvad Platini ville høre, så han anlagde straks sag mod Olivier Thormann, ligesom han tidligere har anlagt sag mod Infantino på grund af dennes hemmelige møder tilbage i 2015 med statsanklageren.

DE SCHWEIZISKE myndigheder er nødt til at finde ud af, om Platini har ret, når han hævder, at han var udsat for et komplot udført af Infantino og en række folk fra statsanklagerens kontor. Et komplot der i givet fald sikrede, at Infantino blev præsident for FIFA.

OG HVIS ikke myndighederne gør det, tager Platini selv affære. Det er han sådan set allerede i gang med ved en retssag i Frankrig. Han er overbevist om, at de hemmelige møder mellem Infantino og folkene fra statsanklagerens kontor var et led i at få ham ryddet af vejen.

