Årtusindets finale

VI STÅR over for det unge årtusindes største finale. Frankrig mod Danmark. Og der skrives håndboldhistorie, hvis Danmark også bliver dobbelte olympiske mestre. Men først lidt historie.

FRANKRIG vandt VM i 1995, men det var først efter årtusindeskiftet, at de blåklædte for alvor satte sig tungt på tronen. Franskmændene er to gange dobbelte verdensmestre, 2009-2011 og igen i 2015-2017. De er også dobbelte olympiske mestre, 2008 og 2012.

SIDEN HAR Danmark taget over. Efter to gange VM-sølv i 2011 og 2013 er det blevet til dobbelt VM-guld i 2019-2021. Og i 2016 kom så det første OL-guld med en finalesejr over netop Frankrig. Og nu mødes de så igen i en OL-finale. Verdens to bedste hold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danmark har de seneste år været verdens bedste hold. Foto: Tariq Mikkel Khan.

DET MINDER meget om kapløbet i 90’erne mellem Sverige og Sovjetunionen/Rusland. Sverige vandt fra 1990 til 2000 fem gange guld ved enten EM eller VM. Sovjet, som i perioden blev til Rusland, vandt stort set resten, herunder også OL-guld to gange i træk. OL blev svenskernes forbandelse. Det var det eneste, de aldrig vandt. Svenskerne blev døbt Bengan Boys efter deres karismatiske træner Bengt Johansson, som var en strateg af guds nåde.

I DAG er det Nikolaj Jacobsen, som er den store træner i åbenbaringen. Det er ham, der dikterer kampene, og det har han gjort under hele OL. Han har været fremragende. Nu skal han bare gøre det igen. Så bliver det til guld. Dobbelt olympisk guld.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen er blandt de bedste trænere i verden. Foto: Tariq Mikkel Khan.

OG HVORFOR skulle det ikke ende sådan? Frankrig vandt deres semifinale over Egypten 27-23, altså præcis de samme cifre som i Danmarks sejr over Spanien. Normalt skal Frankrig lave over 30 mål for at vinde deres kampe. Det skyldes, at de franske målmænd ikke er på samme niveau som for eksempel de danske. Men netop i kampen mod Egypten stod den franske førstekeeper Vincent Gerard sit livs kamp. 17 redninger diskede han op med, heraf to på straffekast, og han blev dermed den helt afgørende faktor i kampen.

VINDER Niklas Landin målmandsduellen lørdag klokken 14.00 dansk tid, så vinder Danmark også guldet. Jeg er sikker på, at Nikolaj Jacobsen nok skal vide, hvordan det danske angreb kan nedbryde den franske defensiv. Landstræneren har altid noget i ærmet, som overrasker modstanderne.

DET SÅ vi i VM-semifinalen mod Frankrig i 2019, hvor de blev spillet ud af banen. Her var Morten Olsen jokeren, der blev spillet ud, og sammen med Mikkel Hansen flåede han det franske forsvar i stumper og stykker. Siden er Mathias Gidsel kommet til. Og Jacob Holm. Og der er også Mads Mensah, og sådan kan jeg blive ved. Finalen kan kun blive en frydefuld forestilling.