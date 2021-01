Alt for mange eksperimenter

MANGE MÅL er normalt en gave til sporten, men det blev faktisk en smule kedeligt undervejs, da Danmark tabte den sidste testkamp inden VM til Norge. Den danske landstræner spillede på intet tidspunkt med sin a-kæde, og han havde valgt helt at undvære verdens bedste målmand, Niklas Landin. Det blev for Danmarks vedkommende eksperimenternes aften i Kolding, hvor de to hold lystigt byttede mål, men glemte det defensive arbejde. Det blev en hård tørn for målmændene.

NIKOLAJ Jacobsen valgte ikke overraskende at prøve flere af de nye i truppen af. Det gav håndbold-Danmark et indblik i hvilket talent, der gemmer sig i Mathias Gidsel fra GOG. En lidt splejset type med lynhurtige fødder og en veludviklet håndboldhjerne. Et nyt stjerneskud der uimponeret løb rundt om de store norske forsvarere.

GIDSEL VAR med til at sætte tempo i det danske angreb, og det fik også sat skub i Mikkel Hansen, der løftede sit niveau gevaldigt i forhold til opgøret torsdag mod de selvsamme nordmænd. Desværre udløste det høje tempo også en række tekniske fejl, og det udnyttede Norge hver gang.

I FØRSTE halvleg fik Danmark aldrig dæmmet op for de norske kontraløb, og det gjorde livet svært for Emil Nielsen i det danske mål. Målmandstalentet fra Nantes kæmper med Kevin Møller om pladsen som andenmålmand efter Niklas Landin, men første halvleg blev ikke nogen god reklame for Nielsens kandidatur. Han havde svære betingelser, jovist, men der var også skud fra fløjene, som han burde have gjort mere ved.

GENERELT havde det danske forsvar svært ved at afvise nordmændene i de fysiske dueller. Det skal dog også siges, at Nikolaj Jacobsen prøvede mange forskellige opstillinger, mens Norge hele første halvleg spillede med den absolutte a-kæde.

Nikolaj Jacobsen eksperimenterede hele kampen igennem. Alt var ikke lige heldigt.

EFTER PAUSEN blev den danske landstræner ved med at eksperimentere, og helt ærligt blev det længe en lidt slap omgang at se på. Danmarks forsvar var stort set ikke eksisterende, og Norge kom alt for let til deres mål. Kevin Møller fik chancen i målet i anden halvleg, men han havde ikke bedre arbejdsbetingelser end Emil Nielsen før pausen.

LIDT STOLTHED var der dog i holdet. Der blev taget fat til sidst, da Danmark gik over til en 5:1-opstilling med Lasse Andersson som den fremskudte. Det norske forspring, som på et tidspunkt var på syv mål, blev reduceret til to, og derfor endte det med et hæderligt nederlag.

TORSDAG flyver hele den danske trup sammen med Norge og Sverige i et chartret fly til Kairo. Danmark har sin første kamp ved slutrunden torsdag mod Bahrain. Senere venter i det indledende gruppespil Congo og Argentina.

DET ER endnu uvist, om der kommer tilskuere til slutrunden i Egypten. Arrangørerne meddelte i den forgangne uge, at der ville blive lukket 20 procent af kapaciteten ind. Men en skriftlig klage fra den europæiske spillerforening, som frygter for aktørernes helbred, har haft sin virkning.

BREVET HAR fået arrangørerne med IHF-præsidenten Hassan Moustafa til endnu engang at vurdere situationen. Det vil ske på et møde søndag, hvor også Egyptens premierminister og sportsminister vil deltage.

MEN LUR MIG om ikke der kommer tilskuere til kampen. Det her VM er Hassan Moustafa og den egyptiske regerings helt store mulighed for at vise verden hvad den nordafrikanske nation kan præstere på den internationale scene. Så må vi bare håbe, at der er så meget styr på forholdene i hallerne, så spillere og ledere ikke risikerer at komme i nærkontakt med det egyptiske håndboldpublikum.

