Bedre end guldholdet fra 2019

DER ER STADIG maveproblemer i den danske lejr i Kairo, og der er selvfølgelig et voldsomt irritations- og usikkerhedsmoment inden dagens kvartfinale mod værterne fra Egypten. Først corona og siden diarré har fyldt meget, men det har heldigvis ikke påvirket spillet på banen.

PÅ INTET tidspunkt i den godt to uger lange kampagne i Nordafrika har Nikolaj Jacobsen kunnet stille med sine 16 favoritter, men det kan han forhåbentligt mod Egypten. Og så skal vi nok få set løjer. Selv mener landstræneren, at det hold, han har med til Kairo, spiller bedre håndbold end guldholdet fra 2019. Jeg er tilbøjelig til at give ham ret.

DER ER i hvert fald flere spillere, der byder ind. Danmark tog til Egypten uden de skadede Rasmus Lauge, Henrik Toft og Lasse Møller. Det var umiddelbart en klar svækkelse. Men i deres fravær har vi i stedet set Mathias Gidsel, Jacob Holm, Simon Hald, Magnus Saugstrup, Lasse Andersson og senest Emil Jakobsen indtage scenen. Fremtiden ser lys ud for dansk herrehåndbold.

Mathias Gidsel har indtaget verdensscenen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

MEN NU skal arbejdet gøres færdigt i Kairo. Landsholdet har boblet af spillelyst, og efter seks sikre sejre på stribe er selvtilliden stor. Egypten har kæmpet anderledes hårdt for at nå frem til kvartfinalen. Undervejs tabte VM-værterne til Sverige, og det var med det yderste af neglene, at pladsen i kvartfinalen blev sikret med den uafgjorte kamp mod et sygdomssvækket hold fra Slovenien.

Nikolaj Jacobsen finder hele tiden løsninger, og han har mange spillere at vælge imellem. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

DET ER to vidt forskellige stilarter, der tørner sammen. Egypten er et fysisk stærkt hold. Det er nogle ordentlige klepperter. Det ser jeg hver dag, for jeg bor på samme gang som det egyptiske landshold på hotel Marriott, som er placeret på en ø i Nilen.

MEN DET er også nogle tunge drenge. De søger hele tiden mand-mand-dueller i et forsøg på at skabe overtal. De stoler voldsomt på deres fysik. Kan Danmark få bremset især deres anden bølge kontra, hvor tre 100 kilodrenge kommer tonsende op ad banen, er meget vundet. For bliver Egypten tvunget til at spille etableret angreb, er de til at have med at gøre. Fordi det går så langsomt.

DANMARK slår Egypten på fart og opfindsomhed. Det er min sikre overbevisning. Vi så mod Kroatien, hvor konsekvent og kynisk det danske landshold udnyttede enhver kontramulighed. Her kan egypterne slet ikke være med. Hver gang de ikke passer godt nok på bolden, ligger den hurtigt i deres eget net.

OG NÅR Danmark spiller etableret angreb med typer som Mikkel Hansen, Mads Mensah, Mathias Gidsel og Jacob Holm, går det altså lynende hurtigt. Og der har været så mange kreative indslag turneringen igennem, at det er meget svært at læse det danske hold.

Jacob Holm har været en af VM's store positive overraskelser. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

NIKOLAJ JACOBSEN har flere opstillingsmuligheder i begge ender af banen. Vi så mod de rapfodede spillere fra Japan, at de lidt tunge danske midterforsvarere blev kørt rundtossede. Så satte Jacobsen da bare to lidt mindre og hurtigere midterforsvarere ind, og så var den potte ude.

OG DA Kroatien begyndte at dække 5:1 i mandagens kamp beordrede landstræneren en bagspiller ind som en ekstra streg, og så blev der scoret derfra. Enkelt og genialt. Indtil videre har Danmark fundet løsninger mod corona, diarré og seks forskellige modstandere på vej mod det endelige forsvar af VM-guldet. Hvis holdet møder usvækket frem til kampen mod Egypten, bliver der taget et nyt stort skridt.

VM i håndbold: Jan Jensen vurderer, hvor Danmark står efter seks kampe og ser frem mod kampen mod Egypten.

