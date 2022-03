Begriber det ikke: Alt for sent

TIDLIGERE I denne uge vandt fodbolden en sejr ved den internationale sportsdomstol, CAS. UEFA fik medhold i, at de russiske klubber kan udelukkes fra de europæiske klubturneringer.

NU MANGLER vi, at CAF også følger FIFA og endegyldigt smider det russiske landshold ud af VM-kvalifikationen. Men egentligt er det tåbeligt, at sagerne er endt hos CAS. Det skyldes dog muligvis UEFA- og FIFA-præsidenternes nære forhold til det russiske styre og ikke mindst til præsident Vladimir Putin. Så de følger reglerne, selv om russerne burde være smidt på porten straks, da Putin indledte sit modbydelige og morderiske felttog i Ukraine.

MEN SPORTENS ledere i den Internationale Olympiske Komite, IOC, og i de store fodboldforbund har i alt for mange år holdt hånden over Putins regime. Samtidig har Putin og hans forgængere været dygtige til at manipulere de store idrætsorganisationer. I årtier har Rusland formået at få placeret KGB- og FSB-agenter i både IOC og FIFA. Rusland har haft en afgørende finger med i valgene af præsidenter til både IOC, FIFA og UEFA.

DET ER min påstand, men meget havde set anderledes ud i dag i både Ukraine og Rusland, hvis sportens ledere havde handlet håndfast og resolut i 2014 og 2015. Det var her, hvor Putin og hans gorillaer, gamle venner helt tilbage fra hans tid som viceborgmester i Sankt Petersborg, dopingsvindlede en hel idrætsverden ved Vinter-OL i Sochi og siden indledte krigen på Krim-halvøen.

OGSÅ DENGANG indførte NATO-landene og EU en række sanktioner mod Rusland. På blot et år blev værdien af den russiske rubel halveret, men der blev ikke strammet til. Som så ofte før tog Putin fusen på de vestlige ledere.

HAN VAR oprigtigt bange for at miste værtskabet til VM i fodbold i 2018. VM var hans store blærerøvsprojekt, og han havde personligt sammen med sine nære kumpaner Vitaly Mutko og Igor Shuvalov bearbejdet medlemmerne af FIFA’s eksekutivkomite. Det skete i et tæt samarbejde med sheikerne fra Qatar, som er vært for VM i år. Mutko og Shuvalov er i dag vicepremierministre og førende nikkedukker i den russiske regering.

Mutko og Putin er gamle venner helt tilbage fra deres unge dage i Sankt Petersborg. Mutko er tidligere sportsminister og sad i FIFA's eksekutivkomite, da Rusland fik tildelt VM i fodbold. Foto: AP/Ritzau Scanpix.

I FEBRUAR 2015 rejste Putin til Minsk i Belarus for at indgå en aftale om våbenhvile i Østukraine. Det beroligede Vesten, og det beroligede FIFA’s daværende præsident, Sepp Blatter, som nødigt så, at russerne skulle miste VM. Blatter og Putin var og er de bedste venner i verden. Blatter rejste ofte til Moskva, hvor han på byens natklubber gerne lod sig fotografere sammen med landets førende mafia-bosser.

DER BLEV naturligvis ingen våbenhvile i Østukraine. Der var blot Putins bluff, og han fandt penge til sine stadionbyggerier hos de rigeste oligarker, herunder den daværende storaktionær i Arsenal, Alisher Usmanov og Chelsea-ejeren Roman Abramovich.

AT RUSLAND i forbindelse med annekteringen af Krim havde overført tre klubber fra den ukrainske liga til den russiske, fik ikke UEFA eller FIFA til at reagere med sanktioner. Rusland skulle allerede dengang være udelukket fra al fodbold, og Rusland skulle være frataget VM i 2018. Det er ikke en ny tanke. Den ramte mig allerede i 2015.

SPORTENS største selvmål i forhold til Rusland fandt sted i 2016 i forbindelse med OL i Rio i Brasilien. På det tidspunkt var der stor klarhed over russernes statsstyrede dopingsvindel i Sochi i 2014. Et system styret af Mutko i samarbejde med FSB. Russerne vandt bunker af medaljer, og Putin brugte den nationale eufori til at indlede sin krig i Østukraine.

DEN DAG i dag forstår jeg stadig ikke, hvorfor IOC tillod russerne at stille op til legene i Rio. Ganske vist ikke under eget flag, men det er jo ingen sanktion. IOC’s præsident Thomas Bach er som FIFA’s nuværende præsident Gianni Infantino på kram med Putin, som også gerne deler en orden eller to ud til de to øjentjenere.

Infantino og Putin. Bedste venner. Foto: AP/Ritzau Scanpix.

I OTTE ÅR har Putin og hans håndgangne mænd kørt rundt med idrættens ledere. Statsstyret doping, udbredt korruption og krigsførelse var ikke nok til at udelukke Rusland. Det er et kæmpe svigt.

Først nu hvor der for alvor er krig i Europa, og hvor Putin og hans militær begår krigsforbrydelser i Ukraine, har IOC og FIFA følt sig nødsaget til at lægge Rusland på is.

