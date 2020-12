Begyndelsen på en æra

Danmark skal have medaljer i dag mod et slidt kroatisk mandskab

SELVFØLGELIG ville det have været dejligt med Danmark i EM-finalen. Og det var da også utrolig tæt på, men et mindre sammenbrud i det ellers så tætte forsvar og en håndfuld tekniske fejl og lige så mange store afbrændere efter pausen gjorde, at de norske storfavoritter endnu engang vandt det indbyrdes nordiske opgør.

MEN VOGT jer, nordmænd, om ikke så længe er det jer, der kan komme til at indtage taberrollen, når modstanderen hedder Danmark. Lige nu er Norge uden tvivl det bedste hold i verden. Men afstanden ned til Jesper Jensens landshold er mindsket voldsomt under denne slutrunde, som har været én lang opmuntring for dansk kvindehåndbold.

DANMARK har et landshold til fremtiden. Fyldt med ungdom og talent. Og en indædt sejrsvilje. Det er en fantastisk udvikling, holdet har gennemgået på blot et enkelt år. Udtrykket er ændret. Spillerne tror på sig selv. Og på hinanden. Selv i de helt tætte kampe, som den mod Norge, er der ingen, der spiller alibi-håndbold. Opstår muligheden, så tager man chancen.

UNDER JESPER JENSENS ledelse er kulturen på landsholdet tydeligvis blevet ændret. Der er lavet faste programmer for spillerne før kampe, efter kampe og på hviledage. Alt handler om restitution og om at være den bedste udgave af sig selv, når fløjten lyder. Meget er kopieret fra nordmændene, som i mange år har optimeret hver eneste detalje ikke bare på banen, men i lige så høj grad udenfor.

JEG HAR tidligere, når jeg har siddet i hallerne og skrevet efter kampene, undret mig over, at de danske spillere ikke hurtigt kom i omklædningen og fik tørt tøj på, men i stedet stod i deres våde spilletrøjer og hyggesnakkede med familie og venner. Når de endelig nåede ud til badet, var nordmændene for længst tilbage på hotellet og i færd med at følge et restitutionsprogram.

Jesper Jensen har for alvor sat sit præg på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

DET HAR Danmark nu taget ved lære af. Og det er vigtigt, når man som her ved denne slutrunde spiller otte kampe på godt to uger. Det er et voldsomt hårdt program, og derfor spiller fysikken en væsentlig rolle, når vi er fremme ved medaljekampene. Danmark stod fysisk distancen mod Norge. Det var i sig selv en mindre succes.

KROATIEN gjorde det overhovedet ikke i deres semifinale mod Frankrig. Kroaterne var slidte efter at have spillet en turnering, hvor de har trukket på alle ressourcer i alle kampe. Danmark derimod ser ud til at være i fysisk overskud, og også derfor bør det blive til en sejr og de første danske medaljer siden 2013. Det vil være et fint punktum at sætte for en turnering, hvor landsholdet og en række spillere har leveret på et niveau, som man ikke for tre uger siden troede var muligt.

I DEN danske trup er der mange spillere i begyndelsen af tyverne og midt i tyverne. De har mange gode år i sig endnu. Det er et kæmpe potentiale, og derfor er der grund til at dele trænerens optimisme, når han siger, at landsholdet har indledt en ny æra, hvor det handler om at være fast inventar blandt de fire bedste i verden. Det skal bronzemedaljerne i dag gerne blive en understregning af.

