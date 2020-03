Bombe under EM: Kan blive helt aflyst

Landsholdsfodbolden bliver den store taber i coronakrisen, hvor alt gøres for at redde de nationale ligaer. I sidste ende kan hele kabalen føre til en aflysning af EM

FØRST BLEV EM flyttet til næste sommer, men nu risikerer EM helt at blive aflyst. Det er cororapandemien, der er ved at vende og ned på den internationale fodboldkalender, og det bliver mere og mere åbenlyst, at landsholdsfodbolden bliver den store taber på bekostning af klubfodbolden.

FRA BÅDE UEFA og FIFA signaleres det, at de nationale ligaer skal spilles færdige, men endnu ved ingen, hvornår turneringerne kan genoptages. De to internationale fodboldforbund har nedsat arbejdsgrupper, der skal få kalenderen til at hænge sammen, når det smukke spil igen kan genoptages.

I FØRSTE omgang flyttede UEFA EM-slutrunden fra denne sommer til 2021. Det blev gjort for at gøre plads til, at de nationale ligaer kan bruge juni til at spille de sidste kampe. Men juni rækker måske endda ikke. Så må juli også tages i brug, og i weekenden sagde UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, til Sunday Times, at august også kan tages i anvendelse, hvis det bliver nødvendigt.

DET VIL uvægerligt presse starten på sæsonen 2020-2021 i en lang række ligaer, som alle skal være spillet færdig i maj næste år for at gøre plads til EM-slutrunden. Ceferin taler om at lave en meget komprimeret sæson, og han nævner at man kan inddrage de landsholdssamlinger, som er sat af som forberedelse til EM.

I FORVEJEN har et særligt Covid-19-udvalg, nedsat af FIFA, forslået, at spillerne kan melde fra til alle landsholdssamlinger frem til og med juli uden at blive straffet. Stærke kræfter blandt de europæiske topklubber arbejder på at få vedtaget, at spillerne også kan melde fra til landsholdsamlingerne i efteråret, hvor der ellers skal spilles Nations League. Her er Danmark som bekendt i gruppe med England, Belgien og Island.

KLUBFODBOLDEN er vigtigere end både EM og VM. Økonomisk udgør klubfodbolden over 90 procent af spillets samlede omsætning på verdensplan. Hvis ikke ligaerne kan spille færdige, kåre mestre og finde op- og nedrykkere, bryder fodboldens økosystem sammen. Sådan er tankegangen hos klubberne og såmænd også hos FIFA, som heller ikke har noget i klemme for tiden. Der er jo længe til VM i 2022.

I DET dokument som FIFA’s covid-19-gruppe har udarbejdet, og som Ekstra Bladet har haft lejlighed til at læse, foreslås det, at transfervinduet skal stå åbent helt frem til januar, og at spillere med kontraktudløb skal spille sæsonen færdig i deres nuværende klub.

Det gælder også spillere, der har lavet aftale om at skifte til en anden klub. Nu kommer et tredje forslag på bordet, nemlig at aftalen om Finansiel Fairplay skal suspenderes indtil krisen er drevet over. Og det kan have lange udsigter.

I DE forskellige udvalg er der også tænkt på, at der i løbet af efteråret kan komme en anden bølge af coronapandemien. Så vil fodbolden igen blive lagt død for en periode.

Med de i forvejen mange forskydninger kan det naturligvis medføre, at klubberne får brug for juni måned næste år for at spille 2020-2021 sæsonen færdig. Og så må EM enten aflyses eller udskydes endnu en gang.

FIFA HAR allerede bragt et offer ved at flytte næste års klub-VM i Kina med 24 hold til et senere tidspunkt. Det blev gjort for at give plads til EM, der måtte udskydes fra i år for at gøre plads til den europæiske klubfodbold.

UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, holder indtil videre fast i, at EM skal spilles næste sommer, men den sidste måneds coronakrise har vist os, at vi ikke kan forudsige ret meget. Står vi i en situation om godt et år, hvor valget kommer til at så mellem, om ligaerne skal spilles færdige, eller om vi skal have afviklet EM-slutrunden, så vinder klubfodbolden. Fordi det er der, de fleste penge er.

