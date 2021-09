Brøndby må nøjes med top seks

KOMMENTAR: Carsten V. har holdt for meget på pengene - i den anden ende af byen fik Jess Thorup arbejdsro, men måske kun for en stund

ENDELIG FIK det store og voldsomt engagerede publikum på Brøndby Stadion en sejr. Brøndby kan åbenbart bedst mod topholdene. Sæsonens eneste fuldtræffere har været mod FC Midtjylland og nu med 2-1 over AaB. Begge hold fra top tre.

ÅRELADNINGEN i sommerpausen og de manglende indkøb har gjort Brøndby til et vakkelvornt hold. Sportsdirektør Carsten V. Jensens modvilje mod at bruge andre folks penge har skabt svære betingelser for træner Niels Frederiksen. Han skal tanke fra ungdommens kilde og gøre de unge talenter af egen avl til mænd på en kort sæson. Den del tager længere tid.

MEN DER er masser af vilje i det unge Brøndby-hold, men det har endnu ikke evnerne til at blande sig i medaljestriden. Så skal der i hvert fald ske en del ændringer i vinterpausen. Og det gør der næppe med tanke på Carstens V’s stædige værnen om husholdningsbudgettet.

SEJREN GIVER dog en vis ballast og selvtillid, og Mikael Uhre fik vist, at han stadig har målinstinktet intakt. Men Brøndby skaber alt for få chancer til, at man for alvor tør tro på meget andet end en placering i top seks. Og det kan blive svært nok endda. Der er mange hold, der byder sig til i midterfeltet af Superligaen.

Mikael Uhre blev med sine to mål manden i centrum i Brøndbys slidsomme, men fortjente sejr over AaB. Foto: Lars Poulsen.

I EN ende af København fik Jess Thorup igen arbejdsro. De mørke skyer er drevet over - for en stund - og med den både sikre og solide sejr over FC Nordsjælland, genoptog FC København jagten på endnu et mesterskab.

MEN DET skal også noteres, at nordsjællænderne var uhyre gavmilde værter. Og voldsomt uheldige. En skadet målmand allerede under opvarmningen, ramt i hovedet af en bold sendt af sted af reservemålmanden, der så måtte overtage pladsen i buret. Siden fulgte skader til forsvarsstyrmanden Kian Hansen og stortalentet Adamo Nagalo. sidstnævnte nåede dog at score Nordsjællands enlige mål på et smukt udført hovedstød.

DET VAR højdepunktet for FCN. Resten stod der FC København på. Der blev taget revanche for sidste søndags nederlag til FC Midtjylland og midtugens slatne indsats i pokalturneringen, som endte med en regulær røvfuld hos FC Nykøbing.

BEGGE nederlag satte strøm til FC Galehuset, hvor flere fan-fraktioner igen stillede spørgsmålstegn ved Jess Thorups projekt og ikke mindst ved hans spillekoncept. Skal FC København været et spilstyrende hold, eller skal holdet i stedet satse på kontraspillet. I første halvleg i Farum var det kontraspillet, der stod tydeligst.

FC København fik igen noget at juble over, da FC Nordsjælland blev mast i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

JESS THORUP fik valuta for øvelserne på træningsbanen. Scoringen til 1-0 var direkte kalkeret fra taktik-tavlen. Hurtige præcise pasninger, engangsberøringer og positionsskift gjorde at de nordsjællandske forsvarere kun kunne agere kegler. Jens Stage havde ikke svært ved at profitere af det smukke opspil.

FØRST EFTER pausen fik FC København for alvor sat sig på kampen. Her var der klasseforskel på de to hold, og igen nød de hvidklædte københavnerne godt af Jonas Winds eminente blik for spillet. Han var med i opspillet til flere af målene i 5-1-sejren. Han manglede kun selv at score, men der er ingen tvivl om, at hans værdi kun øges kamp for kamp.

MEN ER det her FCK-hold godt nok til at vinde mesterskabet? Det ligner en duel med FC Midtjylland som uden at overbevise hev endnu en smal sejr hjem. Denne gang over Randers, der er ved at miste pusten.

FØR SALGET af Daramy til Ajax, og før Rasmus Falck blev skadet, virkede FC København til at være ligaens stærkeste hold. Rasmus Falck skal nok komme tilbage og i stedet for Daramy har FC København hentet Luther Singh i Sydafrika. Han fik den sidste del af kampen i Farum, og han nåede at vise, at han både har hurtighed og driblefærdigheder. Måske kan han fylde hullet ud efter Daramy, der skabte overtal med sine ryk og driblinger.

MED AaB’s nederlag i Brøndby er topstriden spidset til to mellem de to hold, som på forhånd var udpeget som guldfavoritter. Det understregede søndagens kampe i Superligaen.