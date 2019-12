Brutal dom: Ringe og grimt!

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): DESVÆRRE kopierede det danske landshold mod Tyskland det kampbillede, vi så forleden mod Sydkorea. Masser af afbrændere og bunker af tekniske fejl.

Scheisse! Danmark i store VM-problemer

DENNE GANG var det holdets bærende kræfter med anfører Stine Jørgensen i spidsen, der fik korthuset til at ramle. Det er simpelthen ufatteligt, at man på det her niveau kan lave så meget elementært sjusk. Det virker ikke til, at Klavs Bruun Jørgensen kan få finjusteret sine spillere mentalt.

DET BLEV en forfærdelig dansk åbning på kampen med en stribe af afbrændere og endnu en dum udvisning til Anne Mette Hansen, der har svært ved at styre sine kræfter. På samme måde busede hun på i angrebet, hvilket blot resulterede i flere tekniske fejl

Artiklen fortsætter under billedet...

Ikke meget fungerede for Anne Mette Hansen i tirsdagens skuffende nederlag til Tyskland. Foto: Bo Amstrup.

halvleg haltede det danske landshold efter. Og hvorfor så det? En forklaring er ni tekniske fejl og 14 afbrændere, hvoraf flere var i 100 procent klassen. Det var til tider bare ringe og grim håndbold, og igen kan man undre sig over, at holdet kan falde så dybt i niveau.

MAN KAN selvfølgelig vælge at rose holdet for at grave dybt, vende tilbage i kampen og gøre den spændende, selv om Tyskland på et tidspunkt var foran med seks mål. Det vidner trods alt om noget moral og vilje. Men der overskygges af grimheden.

DANMARK møder onsdag middag de tidligere verdensmestre fra Brasilien, som ikke er i gang med en synderlig god turnering. Det blev dog til et overraskende point mod Frankrig, men ellers har den stået på klare nederlag til Tyskland og Sydkorea. Især mod Sydkorea tirsdag var det tydeligt at se at brasserne virker slidte. Mod slutningen af kampen leverede Brasilien således en syndflod af tekniske fejl, hvilket gjorde det let for Sydkorea at køre en sejr på 33-27 hjem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er pres på Stine Jørgensen og co. når de onsdag tørner sammen med Brasilien. Foto: Bo Amstrup.

landshold kan stadig nå frem til mellemrunden. Det klares med sejre i to sidste kampe. Uafgjort mod Brasilien og en sejr i den sidste kamp mod de franske EM- og VM-vindere kan også være nok. Men troen på at det kan lade sig gøre er ved at forsvinde.

JEG KAN sagtens se, at det danske forsvar er godt, og at Sandra Toft er dygtig i målet. Men angrebsmæssigt halter det gevaldigt. Holdet spiller sig såmænd frem til mange chancer, men udnyttelsesprocenten er ringe, og i stort set hver eneste angreb sidder man ved frygten for, at det skal ende med en teknisk fejl og en efterfølgende scoring i den modsatte ende. Jeg er ikke tryg ved det her landshold.

Rammer bunden totalt: Stjernen er HELT væk

Se også: Et orgie i fejl spolerede succesen

Se også: - Jeg vil vinde det hele