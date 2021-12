Chefens genistreger

KOMMENTAR: De danske håndboldkvinder er tilbage i verdenstoppen efter en klar sejr på 35-28 over Spanien i bronzekampen ved VM

OTTE ÅRS medaljetørke er overstået. De danske håndboldkvinder er tilbage på podiet. Og der er ikke sidste gang. Jesper Jensens tropper er fuldt på højde med Norge og Frankrig, som længe har domineret kvindehåndbolden. Nu melder Danmark sig ind i koret.

BRONZEKAMPEN mod Spanien ved VM var en manifestation. Både sportsligt og mentalt. Det her landshold oplevede kæmpeskuffelser ved EM for et år siden, hvor det blev til en fjerdeplads. Holdet led en voldsom skuffelse i fredags med det knebne nederlag til Frankrig i semifinalen.

MEN MOD Spanien rejste de stolte kvinder sig. Den kamp ville de bare ikke tabe. Og de blev ledt klogt på vej af landstræneren, der igen viste sig som en taktikkens mester.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anne Mette Hansen boltrede sig, da hun blev sluppet løs mod Spanien. Foto: Lars Poulsen.

JESPER JENSEN økonomiserede klogt med kræfterne. Flere spillere kom på banen i forhold til kampen mod Frankrig. Det spanske 5:1-forsvar gjorde, at der blev mange dueller, og det koster kræfter. Men opgaven blev løst. Det var klogt at holde Anne Mette Hansen på bænken fra kampens begyndelse. Da hun endelig blev sluppet løs, var Spanien kørt møre, og så kunne de slet ikke håndtere kraftfulde Hansen fra Gyor.

DANMARK havde kontrol over kampen, og forspringet burde have været på mere end tre mål ved pausen. Der blev brændt lidt rigeligt. Således blev det første overtal sløset væk. Det andet gav kun et enkelt mål.

TO DANSKE udvisninger på samme tid kostede to spanske mål. Sådan måtte det være. Men ellers var det de to spanske stregspillere, der voldte det danske forsvar problemer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Smil, Jensen. Den er hjemme. Foto. Lars Poulsen.

MEN OGSÅ de blev tæmmet. Da Spaniens 5:1-forsvar ikke længere kunne holde danskerne væk, gik spanierne over til et rent indianerforsvar langt oppe på banen. Det var desperat, og det blev straffet. Igen handlede Jesper Jensen kløgtigt. Han tog begge sine fløje ud og spillede i stedet med fem bagspillere. Her boltrede især Louise Burgaard sig. Hun spillede en suveræn kamp i både forsvar og angreb.

DET BLEV altså til bronze i Spanien. Om et år er der EM. Jesper Jensen har flyttet holdet langt i sin regeringstid. Denne gang flyttede han det op på skamlen. Om et år kan det let blive til podiets højeste punkt. Det her hold har meget mere metal i sig.

Læs også: Danmark smadrer Spanien og vinder VM-bronze

Læs også: Fem var ægte verdensklasse