Citys arrogante sheiker får som fortjent

DET MEST overraskende i sagen om udelukkelsen af Manchester City er, at UEFA denne gang har vist mod til at stå imod det enorme pres, som de arabiske fodboldsheiker har lagt på organisationen.

Og hvor har City dog også spillet deres kort dårligt. Klubbens ejere fra Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater har opført sig, som var de hævet over alle andre i den her fodboldverden. Manchester City har som alle andre klubber tilsluttet sig reglerne om Finansiel Fair Play. Alligevel har de ifølge dommen bevidst omgået dem.

ARROGANCEN har været udtalt, og sheikerne troede åbenbart, at de kunne få det, som de ville have det ved at true UEFA på økonomien.

Det kom til udtryk i sommer, hvor sheikerne i Abu Dhabi smed fløjlshandskerne. De erklærede, at de er parate til at bekæmpe UEFA til den bitre ende ved samtlige mulige retsinstanser.

DEN SLAGS er dyrt, og indtil videre har Citys sheiker hyret tre advokatfirmaer til opgaven.

Det flugter fint med, at klubbens præsident, Khaldoon al Mubarak, tidligere er citeret for, at han er parat til at bruge 30 millioner engelske pund – 270 millioner kroner - på de 50 bedste advokater til at sagsøge UEFA i de næste ti år.

SÅDANNE udtalelser skaber på ingen måde sympati. Finansiel Fair Play er ikke guds gave til fodboldspillet, men det er dog et forsøg på at regulere et marked, hvor stenrige ejere kan kvæle konkurrencen ved at skyde milliarder af kroner ind i deres klubber.

Det var daværende UEFA-præsident, Michel Platini, der i 2011 fik indført reglerne om Finansiel Fair Play. Platini ville gøre op med det, han kaldte for den økonomiske doping i fodbolden.

REGLERNE BETYDER blandt andet, at der er grænser for, hvor mange penge klubberne må bruge i forhold til deres indtjening. Med andre ord kan rige ejere ikke blot pumpe millioner ind i deres klubber. Men det er præcis, hvad ejerne bag Manchester City nu er dømt for at have gjort.

Efterforskningen har vist, at millioner af kroner i sponsorstøtte til Manchester City fra firmaer i Abu Dhabi, herunder flyselskabet Etihad, i virkeligheden var penge, som kom direkte fra klubbens ejer, sheik Mansour bin Zayed. Han har en vigtig position i Abu Dhabi og kommer fra den regerende familie.

DET VAR ventet, at Manchester City ville blive udelukket fra Champions League i et år. At dommen blev på det dobbelte, altså to års udelukkelse, skyldes uden tvivl, at klubben ikke har samarbejdet med efterforskerne.

I stedet har City-ejerne fortsat den krigeriske stil. Ingen skal fortælle dem, hvordan de bruger deres penge. Det er åbenbart tankegangen. Derfor tager de sagen til den internationale sportsdomsstol, CAS, og får de heller ikke medhold der, kan de tage den videre til en domstol i Schweiz, hvor UEFA har hovedkvarter.

I EN lignende sag med franske PSG, som ejes af sheiker fra Qatar, endte det med, at klubben lige netop undgik at blive straffet med en udelukkelse fra Champions League. Klubben reagerede på advarslen fra UEFA, og i modsætning til Manchester City har PSG søgt indflydelse og forhandling.

Således sidder klubbens præsident Nasser Al-Khelaifi i dag i UEFA’s eksekutivkomite på et mandat fra ECA, sammenslutningen af europæiske klubber.

DET GØR dog ikke Al-Khelaifi til noget dydsmønster. Han efterforskes af fransk politi for sager om korruption, men i forhold til Finansiel Fair Play har han været smartere end sine sheik-kolleger i City, som har valgt konfrontationen i stedet for samarbejdet.

Kommer straffen til City til at stå ved magt, kan vi forudse en større spillerflugt fra klubben. De mange højt betalte stjerner vil næppe undvære at spille i Champions League, som stadig regnes for verdens bedste og mest prestigefyldte klubturnering.

Se også: Kan ryge ud af Premier League

Se også: Jubler over voldsom straf

Se også: Manchester City smidt ud af Champions League