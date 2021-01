Coronaen er den største udfordrer

HVOR var det vederkvægende at sidde i den store hal i Kairo og se et dansk landshold rulle sig ud mod et slet ikke ueffent hold fra Bahrain. Oplivende fordi det nu efter en lille uge i Egypten endelig handlede om håndbold. Og det var et dansk landshold med en sejrsbevidst udstråling, som jeg savnede for et år siden ved EM i Sverige.

Danmark er ikke kommet til Egypten for at se på pyramider. Det handler om at genvinde guldet. Første test blev bestået med glans og kastede en ny stjerne i skikkelse af Mathias Gidsel af sig. Han giver med sit storladne repertoire Nikolaj Jacobsen nye taktiske muligheder.

Jan Jensen vurderer kampen mellem Bahrain og Danmark.

D.R. CONGO, som er aftenens modstander, bliver heller ikke en udfordring for Danmark. Afrikanerne er med ved VM for første gang, og det er et charmerende bekendtskab – men med begrænsede evner.

Så må vi bare håbe, at VM fortsætter uden alt for mange coronaudbrud. Coronaen kan gå hen og blive den største udfordring ikke bare for Danmarks muligheder, men for hele turneringens afvikling.

DE EGYPTISKE arrangører har gjort mange ting forkert fra begyndelsen, og både egypterne og IHF burde have sikret, at de deltagende nationer kom tidligere til Kairo, og at de blev isoleret og gennemtestet i den røde boble.

I stedet er holdene kommet dumpende hele den seneste uge. Mange med smittede i truppen. Andre måtte lade spillere blive hjemme af samme årsag, og Kap Verde spillede sin første VM-kamp med kun 11 spillere, selv om truppen må mønstre 20. I går blev yderligere to Kap Verde-spillere testet positive, hvilket betyder, at holdet ikke kan spille mod Tyskland i dag. Det kræver 10 spillere.

Kap Verdes Leandro Semedo forsøger at bryde igenem Ungarns forsvar. Kap Verde kan ikke stille hold til dagens kamp med Tyskland. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

TESTSYSTEMET ved VM er først nu ved at være på plads. Mange hold har bedt om at blive testet hyppigere. Selv blev jeg sammen med kollega Jan Kjeldtoft testet to gange ved ankomsten til Kairo i søndags. Siden hørte vi ikke fra arrangørerne, og derfor gik vi selv ned og blev testet i torsdags. Lørdag fik vi vished for, at vi nu er i systemet, og at vi bliver testet hver tredje dag.

En anden ting er den måde, vi er bosat i den røde boble. Vi bor på hotel med det danske landshold og syv andre nationer.

Det hed sig, at de enkelte landshold skulle have deres egen etage, og at pressen også ville få sin egen etage. Men vi er placeret vilkårligt. Jeg bor på 14. etage med det egyptiske landshold. Jeg skal ikke have klinket noget, så jeg bruger mundbind, spritter af, går langs panelerne, og jeg tager ikke elevatoren med de egyptiske spillere. Så hellere vente på en ledig vogn. Jeg skal ikke risikere at smitte nogen. Heller ikke med fynsk lune.

Det var dejligt, da der endelig kom gang i håndbolden. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix.

DER ER ingen tvivl om, at arrangørerne forsøger at gøre alt for at rette op på de ting, som burde have været på plads, før VM begyndte. Det kunne have forhindret megen usikkerhed og muligvis også smitte.

Coronaen er på spil i flere trupper, og bliver den ikke isoleret, men for alvor bryder ud i en af de røde bobler, er fanden løs. Så bliver coronaen pludselig Danmarks og de øvrige favoritholds største VM-modstander.

