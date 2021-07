Danmark blandt tre guldfavoritter

DER ER så meget vinder-DNA i det danske landshold, at selv om det går skidt i en periode, er der ingen, der begynder at tvivle på det endelige resultat. Det gjorde sig også gældende mod Portugal, hvor Danmark undlod at dække op i første halvleg, og hvor Niklas Landin og Kevin Møller på skift var prisgivet i målet.

MEN SOM så ofte før formåede Nikolaj Jacobsen at ændre slagets gang. Han fik efter pausen skabt en fireblok i forsvaret, som gik længere frem og begyndte at tackle de portugisiske skytter. Det gav Kevin Møller langt bedre arbejdsbetingelser i målet, og så blev det afgørende hul hurtigt slået.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen fik igen rettet sit hold til. Foto: Tariq Mikkel Khan.

NU MANGLER kun Sverige i det indledende gruppespil. Den kamp spilles søndag eftermiddag. Svenskerne var en alvorlig udfordrer i VM-finalen i januar i Egypten, men i Tokyo har de blågule ikke imponeret. Det er kun blevet til smalle sejre indtil det fredag gik helt galt. Her fik de en på hatten af Egypten, som sammen med Danmark og Frankrig ser ud til at være de stærkeste hold ved OL.

VINDER Danmark gruppen, hvilket alt tyder på, bliver modstanderen i kvartfinalen nummer fire fra den modsatte gruppe. Det kan meget vel blive Tyskland eller Norge, som ikke er de mest skræmmende modstandere. Men uanset hvilket hold der møder frem til kvartfinalen, er Danmark favorit. Anderledes kan det ikke være efter en formidabel og overbevisende serie af sejre hidtil ved legene.

TIL DEN tid er Lasse Andersson forhåbentlig klar igen. Han er blandt truppens allerbedste forsvarsspillere, og han var længe stærkt savnet i kampen mod Portugal. Han har den fysik og hurtighed, der skal til over for de mange store bagspillere, og så dækker han utrolig rent. Han er svær at undvære.

MÅSKE VAR det derfor, at det danske forsvar mod Portugal for første gang blev udfordret for alvor. Men det lærte holdet også noget af, og det er stadig imponerende at følge, hvordan Nikolaj Jacobsen kamp efter kamp foretager de helt rigtige ændringer. Han rammer rigtigt hver gang, og han overmatcher sine trænerkolleger. Lad det endelig fortsætte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen blev topscorer mod Portugal med ni mål. Samtidig blev han den mest scorende spiller i den olympiske historie, hvor han har været med ved fire OL. Foto: Tariq Mikkel Khan.

I ANGREBET er det bare en fornøjelse at følge, hvordan Mikkel Hansen og Mathias Gidsel spiller hinanden og de øvrige gode. Der er så meget fælles forståelse og spilintelligens hos de to, at selv pressede situationer ofte ender med et mål eller en frispilning. Indtil videre har jeg ikke ved dette OL set en bedre angrebsspiller end Gidsel fra fynske GOG.