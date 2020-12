Danmark brændte sig selv af

Et godt fransk hold vandt 23-20 over et dansk landshold, der bommede for meget i afgørende situationer - drømmen om en semifinale er dog langt fra slukket

SÅ BLEV Jesper Jensen og det danske landshold for alvor udfordret ved EM. Et toptændt fransk landshold var en for stor mundfuld på en aften, hvor fire brændte straffe og en håndfuld andre spildte muligheder kostede dyrt.

DE DANSKE kvinder fik aldrig løst det offensive franske forsvar, og derfor blev hvert eneste angreb en kamp for at komme til en nogenlunde habil afslutning.

TRODS nederlaget er det dog alt for tidlige at afskrive de danske muligheder ved slutrunden. Nu venter Sverige, Spanien og Rusland i nævnte rækkefølge i mellemrunden, og Jesper Jensens tropper har gode muligheder mod de to første hold. Rusland i den sidste kamp kan meget vel blive afgørende for, om det skal blive til en plads i semifinalerne.

KAMPEN mod Frankrig blev en øvelse i at nedbryde et offensivt forsvar. Frankrig dækkede højt på Mette Tranborg, og det gav god plads til Anne Mette Hansen, men den store Györ-spiller virkede en smule beklemt ved kampens betydning. Hun kom ikke med sin sædvanlige fandenivoldske attitude og tog ikke de muligheder, det bød sig til.

DERFOR KOM det danske angrebsspil aldrig til at flyde. Det var kun naturligt, at Jesper Jensen valgte at udskifte Anne Mette Hansen med Mie Højlund. Det gav mere fart i spillet, men stadig kæmpede danskerne med at komme til de helt åbne chancer.

Mie Højlund blev som så mange andre danske spillere stoppet af en levende fransk forsvarsmur. Foto: Lars Poulsen.

OVERTALSSPILLET var dog en sand fornøjelse. Seks scoringer blev det til på de første tre franske udvisninger. Der blev spillet enkelt med Kristina Jørgensen, som den der tog vurderingerne. Og det gjorde hun med stort overblik.

DE DANSKE kvinder var uheldige et par gange i forsvaret, hvor Frankrig fik fat i returboldene. Ellers var det en voldsomt hårdt arbejdende defensiv, der sloges godt mod de meget bevægelige og meget krydsende franskmænd. Desværre havde Sandra Toft i målet ikke en aften, hvor hun hev mirakler ud af ærmerne.

I DEN HER slags tætte kampe, gælder det om at gribe hver eneste mulighed, der byder sig. Desværre så vi en række dyre afbrændere af Anne Mette Hansen, to i træk, og Kristina Jørgensen for blankt mål, på et tidspunkt, hvor Danmark havde mulighed for at slå et lille hul.

Mette Tranborg blev skygget af det franske forsvar, og hun måtte kæmpe hårdt for at komme til sine skud. Foto: Lars Poulsen.

DET GENTOG sig desværre efter pausen, hvor flere straffekast igen blev brændt. Jesper Jensen forsøgte sig med at spille syv mod seks, men det var tydeligvis en disciplin, som ikke er trænet tilstrækkeligt til, at den sidder lige i skabet hos alle.

FRANKRIG vandt fortjent en kamp, hvor Danmark hele tiden hang efter, og hvor kontraspillet aldrig kom til at fungere ordentligt. Fløjene blev heller ikke det våben, som vi har set i de forrige kampe. Men det var det franske forsvars fortjeneste.

