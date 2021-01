Danmark kan vinde guld, men...

EN RÆKKE udenlandske eksperter regner ikke Danmark blandt guldfavoritterne ved VM, og Nikolaj Jacobsen har heller ikke selv valgt at storskryde inden slutrunden. Han har i stedet indtaget den underspillede rolle, ikke mindst fordi han må stille op uden Rasmus Lauge, der hører til blandt verdens 10 bedste spillere.

DET ER et stort tab, men selvfølgelig kan Danmark vinde guld. Det er der bare fem andre nationer, der også kan. Det er ikke lige så let at udpege en enkelt favorit på herresiden, som hos kvinderne, hvor alle eksperter havde Norge som guldfavorit inden EM i december. Og sådan blev det også.

MEN HER i Kairo er feltet skarpere. Norge har med holdets naturligt medfødte beskedenhed allerede udråbt sig selv som de store guldfavoritter. Efter to gange VM-sølv, mener nordmændene, de nu er klar til den øverste plads på podiet.

NORGE ER også et godt bud. Det så vi i de to testkampe i Kolding i sidste uge, hvor Danmark i den første kamp i stærkeste opstilling kun slog Norge knebent. Norge ydede fin modstand. I den anden kamp, hvor Danmark stillede op uden Niklas Landin og sparede en række af de bærende spillere, vandt Norge knebent.

Danmark spillede to tætte kampe mod Norge i Kolding for en uge siden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

JEG TROR ikke, Norge i en afgørende kamp ved VM kan slå Danmark. Det er to meget lige hold, men Danmark har Niklas Landin, og han er klart sine norske kolleger overlegen. Sådan er det bare. Og så er Norge måske slet ikke så gode, som de selv bilder sig ind. Der manglede bredde på holdet, da de tabte til Frankrig torsdag aften.

KROATIEN, som Danmark møder i mellemrunden, er også et bud. Som mange af de andre hold kommer også kroaterne til Egypten uden en af deres stjerner. Men sådan er spillet. Alle hold er ramt af skader.

FRA MELLEMRUNDEN, som består af seks hold, går to videre til kvartfinalerne. Det vil være en sensation, hvis det ikke bliver Danmark og Kroatien, men det indbyrdes opgør mellem de to kan blive afgørende for det videre forløb.

SPANIEN betragtes af mange eksperter – dog ikke de norske - som varm guldfavorit. Spanien er forsvarende EM-vindere og stiller med et slagkraftigt hold. Spanierne har bare så mange spillere at vælge imellem, men de har som regel svært ved at levere ved VM.

FRANKRIG ER en anden nation med mange boldbegavelser. Frankrig hører til blandt favoritterne, men der er mange nye unge spillere på holdet, og endnu har de ikke indfriet hverken forventninger eller potentiale. Senest blev det til nederlag i EM-kvalifikationen mod Serbien, som ikke formåede at kvalificere sig til VM. Men det var et forvandlet fransk hold, der slog Norge i åbningskampen torsdag. Frankrig skal vi ikke afskrive.

ENDELIG HAR jeg et godt øje til Slovenien. Det er også et hold fyldt med gode boldspillere, og de har været tæt på ved flere af de seneste slutrunder. Nu blev slovenerne dog slået et skridt tilbage, da to spillere i går blev testet positive for corona ved ankomsten til Egypten. Det kan sende flere spillere i karantæne, og så kan det hurtigt slutte for slovenerne.

JA, DANMARK kan vinde guld. Også uden Rasmus Lauge. I Mathias Gidsel og Jacob Holm råder Nikolaj Jacobsen over to spillere, som på hver deres måde kan fylde en del af hullet ud. Og holder Niklas Landin det høje niveau han har spillet på den seneste tid, ser det faktisk fornuftigt ud. For Danmark har en god og en bred trup til en så lang turnering. Hvis altså ikke coronaen går hen og bliver det største modstander.

