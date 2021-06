Danmark spiller kvartfinale i gangsterens baggård

KOMMENTAR: Når landsholdet lander i Baku, er det goddag til et mafia-styre, som har betalt en halv milliard kroner for at blive EM-vært, skriver Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen

BAKU i Aserbajdsjan, hvor Danmark spiller kvartfinale mod Tjekkiet lørdag, har andet end sport at byde på. For eksempel et makabert krigsmuseum, hvor temaet er landets årelange krig mod Armenien om enklaven Nagorno Karabakh.

MERE END 5000 soldater er dræbt under kampene, og på museet er udstillet hundredvis af soldaterhjelme fra dræbte armeniere. Det glædede i den grad Aserbajdsjans præsident og diktator, 59-årige Ilham Aliyev, da han tidligere på året indviede stedet.

DET ER sådan, gangstere og krigsherrer opfører sig. Og en gangster er lige præcis, hvad præsidenten er. Det er ikke noget, jeg finder på. Det har jeg haft hjælp til.

I 2015 var jeg i Baku, som på det tidspunkt var vært for European Games. Et enormt sportvaskningsprojekt til den nette sum af 65 milliarder kroner.

DE GLADE givere var Ilham Aliyev og hans kone, botox-dronningen Mehriban Aliyev. Ægtefællerne, som kommer fra hver sin magtfulde klan, har styret landet med jernhånd, siden Ilhams far, Heydar, døde i 2003. Og de betaler ikke en krone uden at få to igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mehriban Aliyev var med på scenen, da European Games åbnede i 2015. Foto: Ole Steen.

VED BESØGET i Baku fik jeg lejlighed til at se en usædvanlig rapport fra den amerikanske ambassade i Baku til udenrigsministeriet i Washington. I rapporten bliver præsident Aliyev sammenlignet med både Michael og Sonny Corleone.

PÅ DEN udenrigspolitiske scene er han Michael, den elegante gangster, der forstår at føre sig frem i de bedste kredse. Hjemme i Baku er han Sonny, der brutalt rydder alle forhindringer af vejen. Her er et citat fra rapporten:

’På grund af de tætte familieforbindelser og dynastiets succes, udslettelsen af oppositionen og skabelsen af et sikkerhedsnetværk har Aliyevs administration udviklet et image, der indikerer organiseret kriminalitet, og som placerer Aliyev i en mafia-agtig rolle.’

VIDERE hedder det, at præsidentens mål er at skabe et politisk miljø, hvor Aliyev-klanen aldrig bliver udfordret. På den måde har han fuldstændig styr på både statens og familiens private formue.

HAN VINDER også alle valg suverænt. Som regel bliver han udpeget som valgets vinder, endnu inden valghandlingen er afsluttet og stemmeoptællingen begyndt.

Mehriban er hans tro væbner. Hun er i midten af halvtredserne og har svært ved både at smile og tale på grund af al den kemi og kirurgi, hun har udsat sit ansigt for. Hun gør meget for at være evig ung.

Hun klæder sig i de dyreste spadseredragter, går i højhælede Louboutins og viser mere hud, end man ville forvente af en førstedame i et muslimsk land.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ilham Aliyev og hans kone Mehriban styrer Aserbajdsjan med hård hånd. Foto: Ivan Sekretarev/Ritzau Scanpix.

ÆGTEPARRET konkurrerer hårdt med Aleksandr Lukasjenko i Belarus om at drive det værste diktatur i Europa. Og så tænker man, hvordan i hede hule helvede kunne UEFA dog finde på at placere tre gruppekampe og en EM-kvartfinale i en gangsters baggård.

JEG TÆNKER, svaret er penge. EM-værtsbyerne, herunder København, blev valgt i 2014. Året før blev det statslige aserbajdsjanske oliefirma SOCAR storsponsor for UEFA. Som alt andet i Aserbajdsjan kontrolleres SOCAR af Ilham Aliyev, og der blev hældt langt over en halv milliard kroner i UEFA’s pengekasse, indtil sponsoratet udløb i år.

PRÆCIS SOM Qatar, Kina og Belarus bruger ægteparret Aliyev sporten til at hvidvaske et regime, hvor politiske modstandere, homoseksuelle, kritiske journalister og menneskerettighedsforkæmpere bliver forfulgt, fængslet, tortureret og i nogle tilfælde dræbt.

MEGET SIGENDE for UEFA’s totale mangel på situationsfornemmelse er mange af sponsorerne ved det igangværende EM fra Kina og Qatar.

DBU HAR ikke protesteret over, at Danmark skal spille i Baku. Men landstræner Kasper Hjulmand, som både kan tænke og tale, mener, det er på tide, at vi herhjemme får lavet en idrætspolitisk strategi, så de aktive og trænerne ikke konstant skal stå og forholde sig til de lande, Danmark besøger.

DET ER en svær øvelse, men han har ret i, at det er urimeligt, at de aktive skal forsvare de beslutninger, som sportspolitikerne, herunder DBU’s formand, Jesper Møller, træffer i UEFA.

--------- SPLIT ELEMENT ---------