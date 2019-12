Danmark viste formatet

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): KLAVS BRUUN JØRGENSEN er stadig landstræner, og Danmark lever i bedste velgående ved VM efter en hårdt tilkæmpet sejr over de forsvarende franske verdensmestre. Forsvarsspil kan også være smukt, og særligt når det udføres så elegant som Line Haugsted, Mie Højlund og de øvrige specialister mestrer det.

I DE TO kampe mod Brasilien og Frankrig fik det danske landshold vist, at det har formatet til at være med blandt de bedste landshold. Nu kan vi så ærgre os over de spildte point mod Sydkorea og Tyskland, men Danmark kommer trods alt til hovedrunden med et enkelt point i bagagen. Vi har før set, at det alligevel i sidste ende godt kan række til en plads i semifinalen. Men det kræver formentligt, at Danmark skal slå både Norge, Holland og Serbien, som er de tre hold, der venter i fortsættelsen slutrunden.

KLAVS BRUUN har som nævnt for alvor fået forsvaret til at fungere. Succesen i den modsatte ende skyldes i høj grad, at den massive bølge af tekniske fejl, som vi så i de første kampe, nu er reduceret til en stille rislen. Otte fejl blev det til mod Frankrig, og det var præcis lige til at leve med. Danmark er blevet bedre til at passe på bolden. Dog bliver der stadig brændt lige lovlig meget. Bliver den del også forbedret, så kan det blive en ganske underholdende hovedrunde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft viste igen klassen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FRANKRIG var også præget af kampens betydning og lavede et hav af tekniske fejl i kampens indledning. Det udnyttede Danmark til at slå et lille hul. Da vi havde passeret det første kvarter, var de rød-hvide komfortabelt foran 5-2, men det holdt kun kort tid. Forceret angrebsspil og klodsede udskiftninger i forsvaret gjorde, at Frankrig på blot tre minutter fik udlignet. Og så blev det lige præcis så spændende et slag som forventet.

DET FANTASTISK hårdtarbejdende forsvar og den eminente Sandra Toft i målet holdt Frankrig nede på blot syv scoringer i første halvleg. Det er nærmest uhørt lavt. I Line Haugsted har Danmark fået en midterforsvarer af høj international klasse. Hun timer sine indgreb perfekt, og selv om hun tackler igennem så det brager, så gør hun det frontalt, og derfor undgår hun udvisninger. Det er en fornøjelse at se.

I DEN MODSATTE ende havde de danske kvinder det svært over for det offensive franske forsvar. Men med tålmodighed blev bolden spillet rundt, indtil der blev muligheder fra fløjene. Danmark havde hele tiden overhånden, og det var Frankrig, der måtte halse efter. Stor ros til Klavs Bruun for hele tiden at have kontrol over kampens udvikling. Han var konstant et skridt foran sin franske kollega og traf konsekvent de rigtige beslutninger. Det var flot trænerarbejde på en aften i Japan, hvor der blev pustet nyt liv i dansk kvindehåndbold.

Dansk VM-triumf! Danmark banker Frankrig

Danske VM-profiler får topkarakter

Se også: Sidste chance for Klavs Bruun