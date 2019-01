Danmark viste overlegen VM-styrke

Selv uden en række store profiler havde det danske VM-mandskab ikke svært ved at slå Ungarn 33-19 i en flot VM-forpremiere - den danske bagkæde var tæt på topkarakterer

AARHUS (Ekstra Bladet): På forhånd kunne man godt få lidt bange anelser. Det danske VM-mandskab var ramt af flere skader. På tilskuerpladserne i arenaen i Aarhus sad Hans Lindberg og Henrik Toft Hansen og plejede deres skavanker. Mikkel Hansen var slet ikke til stede. Hans kæreste er muligvis ved at føde, eller også har hun gjort det.

MEN DE bange anelser blev hurtigt gjort til skamme. Bredden i den danske trup viste sig heldigvis at være lige så bred, som vi kunne håbe på. Og landstræner Nikolaj Jacobsen fik ret hurtigt svar på en række af de spørgsmål, han selvfølgelig har haft, inden det gik løs.

KUNNE Nikolaj Øris fylde pladsen som højre back ud i fraværet af Niclas Kirkeløkke, som var tiltænkt en hovedrolle ved et VM, der begynder om en uge. Det kunne Øris godt, og hvis han fortsætter, hvor han slap mod Ungarn i Aarhus, er der ikke grund til bekymring. Den langskæggede Øris’ første halvleg var intet mindre end sublim. Fem mål på fem skud og vel at mærke med stor variation i afviklingen.

ET ANDET spørgsmål var, hvordan Danmark ville reagere uden en Mikkel Hansen? Også det blev løst fortrinligt. I fraværet af Hansen tog Markussen over. Fornavnet er Nikolaj, og den 211 centimeter høje højrehånd fra BSV gled ubesværet ind i en meget velfungerende bagkæde med Rasmus Lauge og Nikolaj Øris.

UNGARN var udmærket klar over Markussens skudkraft. Han trak flere forsvarere til sig, og det skabte plads til Lauge, der kunne score fra stående position. Og når forsvaret ikke nåede frem til Markussen, lettede han selv fra gulvet, og så var der kasse. Langt de fleste gange. Efter pausen faldt han dog lidt i niveau.

MEN DET der især imponerede, var måden Markussen orkestrerede det danske overtalsspil på. Nikolaj Jacobsen valgte at køre overtallet med to stregspillere, og så skulle Markussen vurdere, hvor afslutningen skulle komme fra. I de situationer viste han et overlegent overblik.

I MÅLET fik Jannick Green lov til at stå hele kampen, og det slap han ganske godt fra. Det skal dog siges, at ungarerne var utroligt uskarpe i mange situationer. Forsvaret med René Toft og Henrik Møllgaard i midten viste også stor styrke. Det er dog tydeligt, at René Toft endnu ikke har luft til mere end 10-15 minutter i hver halvleg. Når han går ud, falder det danske forsvar i niveau. Og så kommer de dumme udvisninger, som helst skal undgås.

GENERELT var det en meget lovende test, inden det for alvor går løs om en uge. Holdet får en sidste chance for at pudse detaljer af, når Ungarn på søndag igen er modstanderen. Denne gang i en udsolgt hal i Odense. Det kan godt gå hen og blive lige så festligt som i Aarhus.

De danske karakterer:

Skalaen går fra 1 til 6

Niklas Landin UB

Jannick Green 4

Magnus Landin 4

Casper U. Mortensen 4

Nikolaj Markussen 4

Rasmus Lauge 5

Anders Zachariassen 3

Lasse Svan 3

Rene Toft Hansen 4

Henrik Møllgaard 4

Mads Mensah 3

Morten Olsen 3

Johan Hansen 2

Nikolaj Øris Nielsen 5

Simon Hald Jensen 2

Martin Larsen 3

Nikolaj Jacobsen 5

