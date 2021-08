Dansk bredde skal sikre OL-finale

DET ENDTE med en overbevisende sejr over Norge, og dermed er Danmark klar til endnu et semifinaleopgør mod Spanien. De to hold tørnede også sammen i halvfinalen ved VM i Egypten i januar, og det blev noget af en neglebider, som først blev afgjort i sidste minut med en scoring af Lasse Svan.

OPGØRET i Kairo var VM’s smukkeste kamp – det var ren kunst - og vel i realiteten den moralske finale. I hvert fald var det turneringens to bedste hold. Nu ser det ud til at gentage sig i Rio. I Kairo vandt Danmark 35-33 i en kamp, hvor de to trænere Nikolaj Jacobsen og Jordi Ribera konstant udfordrede hinanden med nye taktiske træk.

DEN DUEL bliver igen en afgørende faktor torsdag, ligesom målmandsduellen gør det. Det er nu, Niklas Landin for alvor skal rulle sig ud. Han gjorde det i anden halvleg mod Norge, godt hjulpet af et forsvar, der gav ham gode arbejdsbetingelser ved at presse de norske skytter maksimalt.

Niklas Landin stod en stor anden halvleg mod Norge. Foto: Jens Dresling.

DET ER vigtigt for Danmark, at Lasse Andersson atter er tilbage. Han ser ud til at være helt frisk. Han var stærkt savnet mod Sverige i den sidste gruppekamp, men vendte tilbage med stor styrke i tirsdagens kvartfinale. Han var med til at tætne det danske forsvar.

I KAIRO havde Danmark ikke svært ved at komme til scoringer mod spanierne. Nikolaj Jacobsen overraskede ved at spille syv mod seks fra første minut. Det gav Danmark en god begyndelse på kampen. Ved OL har syv mod seksspillet også været taget i anvendelse. Med blandet resultat. Det gik fint mod Bahrain, mens det mod svenskerne gik det alt for langsomt, og der blev brændt for meget. Men jeg tænker, at Nikolaj Jacobsen vil bruge det mod Spanien for at tvinge det spanske forsvar tilbage på stregen.

SPANIEN ynder at dække 5:1, og det er de verdens bedste til. Det kan Danmark spolere ved at spille syv mod seks, men det kræver mere tempo i boldomgangen og større sikkerhed i afslutningerne. Morten Olsen, som blev sparet mod Norge, kan som i Kairo i januar få en helt afgørende rolle. Han har tidligere vist sig at være et afgørende våben i de store kampe. Netop som playmaker i syv mod seksspillet.

Morten Olsen kan få en nøglerolle mod Spanien. Foto: Martin Bernetti/Ritzau Scanpix

DANMARK har gennem hele OL-turneringen vist sig at være det hold, som har flest strenge at spille på. Det gjorde sig også gældende mod Norge, hvor Mads Mensah først blev spillet ud efter pausen, og hvor han blev en afgørende faktor. Bredden på det danske hold skal bære igennem til finalen, og sådan forestiller jeg mig også, at det ender.

Nikolaj Jacobsen får brug for alle sine taktiske evner i semifinalen mod Spanien. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix