Dansk EM-sejr - men til tider var det pinligt

PÅ DE sidste dampe fra de tømte energitanke, kørte det danske landshold en smal sejr på 33-30 hjem over Ukraine. Danmark er klar til EM-slutrunden næste år i Sverige, men det var efter en kamp, hvor indsatsen til tider var decideret pinlig.

DET HAR været en lang sæson, og det kunne ses på mange af spillerne, men efter en ellers udmærket åbning og en dansk føring på 7-3 mistede holdet koncentrationen. Det er for dårligt af så rutinerede spillere.

HELT unødvendigt fik Ukraine lov til at føre ved pausen efter et orgie af brændte danske chancer. I forsvaret var den normale general, Henrik Møllgaard, helt ved siden af sig selv.

6:0-FORSVARET sejlede som en flok fulde sømænd, og i målet holdt Niklas Landin efter blot tre redninger op med at tage med hænder.

EFTER pausen fik landstræneren stabiliseret forsvaret ved at gå over til et 5:1-forsvar, og det bremsede ukrainerne. I målet havde Jannick Green lige nøjagtigt de redninger, der skulle til, og i den modsatte ende fik Mikkel Hansen, der undervejs nåede sit landskampsmål nummer 1000, og Rasmus Lauge skabt de nødvendige chancer.

NOGEN stor oplevelse blev det dog aldrig. Vi så et dansk hold, som i den grad trænger til en fortjent ferie. Men på søndag venter der lige den allersidste kamp mod Færøerne. Uanset resultatet af den kamp har Danmark dog vundet kvalifikationspuljen.

De danske karakterer

Niklas Landin 1

Jannick Green 3

Simon Hald 3

Anders Zachariassen 4

René Antonsen UB

Johan Hansen 4

Lasse Svan 1

Magnus Landin 5

Magnus Bramming UB

Nikolaj Øris 2

Niclas Kirkeløkke 2

Jacob Holm 3

Mikkel Hansen 4

Rasmus Lauge 5

Lasse Andersson 3

Henrik Møllgaard 1

Nikolaj Jacobsen 3

