Dansk guld-show: Det stopper ikke her

GULD IGEN. Nikolaj Jacobsen og hans 20 mand i Egypten har skrevet historie. Danmark er dobbelte verdensmestre. Det er en realitet efter en fremragende VM-kampagne i Kairo. Ja, der var et enkelt udsving mod Egypten undervejs, men ellers har det danske landshold under ledelse af en taktisk klog Nikolaj Jacobsen sat en hel håndboldverden på plads. Og der er intet der tyder på, at det stopper her.

NÆSTE MÅL er OL i Tokyo, og der bliver kamp om de 15 danske pladser i den trup, landstræneren må have med til legene. I Kairo var truppen på 20 mand og hjemme venter spillere som Lasse Møller, Henrik Toft Hansen og muligvis Rasmus Lauge, hvis han bliver sin skade kvit.

DER ER et kæmpe potentiale i dansk håndbold, og der er ingen af de nuværende landsholdsspillere, som overvejer at trappe ned. Her ved slutrunden blev det til et internationalt gennembrud til unge spillere som Mathias Gidsel, Magnus Saugstrup og Emil Jakobsen.

Anført af en tændt Mikkel Hansen genvandt det danske landshold VM. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

UNDERVEJS fik Nikolaj Jacobsen vist, at han har modet til at spille de unge ud. Og i finalen viste han stor kløgt og taktiske genialiteter. Hele hans plan for kampen blev ødelagt af Lasse Svans tidlige skade. Det var noget af et slag, men det blev løst, og Sverige nåede aldrig at profitere af det.

I FORVEJEN var første halvleg nervøst præget fra begge hold. Svenskerne lavede langt flere fejl, end de havde lavet tidligere i turneringen. Det danske angrebsspil var for langsomt, og i begyndelsen var det kun Mikkel Hansen, der turde sætte bolden på spil.

MORTEN OLSEN havde fået lov til at begynde som playmaker, men han fik det aldrig til at svinge. Hans egne skud var uden snert, og han fik ikke den rigtige afstand til forsvaret. Det haltede slemt, og det kun gået endnu værre, da Lasse Svan tidligt i kampen blev ramt af en forstrækning i læggen. Men som greb Nikolaj Jacobsen dybt i værktøjskassen. Og han fandt en løsning.

Nikolaj Jacobsen valgte de rigtige løsninger i finalen mod et stærkt svensk hold. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

JOHAN HANSEN var ikke blandt de 16 udtagne til kampen, og derfor var der ikke en reel afløser for Svan. I først omgang blev Mathias Gidsel sat ude på fløjen, og i stedet blev Nikolaj Øris sat ind på backen. Øris sagde tak for tilliden og pløkkede fire kugler i kassen i første halvleg. Han var en af dem, der ikke rystede på hånden. Godt udspil fra Nikolaj Jacobsen.

DET DANSKE forsvar fungerede egentlig ganske fint. Henrik Møllgaard i midterforsvaret viste flot paradespil, og kraftværket Lasse Andersson fik lukket helt af for den svenske venstre side. Men efter to udvisninger til Magnus Saugstrup smuldrede det lidt i bege ender for Danmark. Saugstrup blev bænket af frygt for en tredje udvisning og dermed et rødt kort.

MEN EFTER pausen fik Nikolaj Jacobsen og hans udvalgte for alvor kontrol over kampen. I målet storspillede Niklas Landin og landstræneren spillede endnu en joker ud, da han satte Jacob Holm i spil. Den snurrige guitarspiller kørte rundt med det svenske forsvar, og i fire angreb i træk sendte kan kuglen i kassen.

Niklas Landin var i ren verdensklasse. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

I DEN periode vandt den danske landstræner det taktiske spil Da han igen turde bruge Magnus Saugstrup i begge ender, blev det endelig klart, at Danmark som den kun fjerde nation i verden ville formå at vinde to VM-titler i træk. Tidligere har Rumænien, Sverige og Frankrig præsteret det samme.

JEG GLÆDER mig allerede til fortsættelsen. Det her hold er slet ikke færdigt med at præstere på topplan. Og hvorfor ikke blive den første nation, der vinder tre VM-titler i træk. Men først skal Nikolaj Jacobsen og hans hold lige forsøge at genvinde OL. Det vil i givet fald være endnu en magtdemonstration.

VM i EGYPTEN i coronaens skær har været en absurd affære, men man kan ikke rose det danske landshold nok for hele tiden at have fokus på håndbolden. Holdet valgte nærmest at gå i dobbelt rød boble af hensyn til sundhed og sikkerhed. Landsholdet tog til Egypten med kun et formål. At genvinde guldet. Den mission er i sandhed lykkes.

