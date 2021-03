Dansk magtdemonstration i kæmpe EM-sejr

Det danske landshold, de dobbelte verdensmestre, havde fortjent 5000 tilskuere i hallen i Aalborg, da Nordmakedonien i en magtdemonstration blev sat på plads i de to landes andet opgør på fire dage.

Efter en pauseføring på 17-10 skruede Danmark for alvor op for charmen i de sidste 30 minutter og vandt en klar sejr på 37-21.

Nordmakedonien havde noget overraskende valgt at spare tre stjerner til kampen. De går åbenbart ikke så højt op i, om de bliver nummer et eller to i kvalifikationsgruppen, hvorfra to af de fire hold går videre til EM.

Det er dog sådan, at nummer et får en bedre seedning til slutrunden i 2022 i Ungarn og Slovakiet. Og det var tydeligt, at Nikolaj Jacobsen gik efter førstepladsen i gruppen i kampen i Aalborg.

I forhold til de to landes første opgør i Skopje i torsdags var det et helt anderledes tændt dansk hold, der gik til opgaven. Et aggressivt forsvar med Henrik Toft som den fremskudte i en 5:1-opstilling tog en del af brodden af det nordmakedonske angreb, og i målet begyndte Niklas Landin med flere redninger,

Det betød, at Danmark fik gang i kontraspillet, og stille og roligt blev føringen udbygget gennem halvlegen. På et mål af Mikkel Hansen til 11-6 nåede det danske landshold første gang den femmålsføring, som vil gøre holdet bedre indbyrdes med Nordmakedonien.

Undervejs i halvlegen slog Niklas Landin sin hæl og blev erstattet i målet af Kevin Møller, der nærmest var en levende mur frem til pausesignalet. Således sluttede han halvlegen af med at nappe et straffekast, og derfor kunne Danmark gå til pause med en føring på 17-10.

Mathias Gidsel blev dansk topscorer med syv mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I opgøret i Skopje havde Nordmakedonien stor succes med at spille syv mod seks. Det forsøgte de også i Aalborg, men denne gang var det det danske forsvar meget bedre forberedt, og når makedonerne blev tvunget til at afslutte fra fløjene, tog Kevin Møller fra inde i målet.

Det danske landshold holdt koncentrationen efter pausen. Efter 10 minutter var føringen øget til 10 mål, og så var det egentlig kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

I målet fortsatte Kevin Møller med at brillere. Det var ren verdensklasse, hvad Barcelona-keeperen præsterede og han tog fuldstændig modet fra skytterne fra Nordmakedonien.

Danmark har to kampe tilbage i kvalifikationen. Ude mod Schweiz og hjemme mod Finland. Begge kampe spilles i april. Det ligner en dansk topseedning til EM.

De danske karakterer:

Niklas Landin 3

Emil Nielsen UB

Kevin Møller 6

Magnus Landin 3

Emil Jakobsen 3

Hans Lindberg 3

Henrik Møllgaard 4

Mads Mensah 5

Henrik Toft 5

Mikkel Hansen 2

Johan Hansen 4

Lasse Andersson 4

Nikolaj Øris UB

Jacob Holm 2

Mathias Gidsel 6

Simon Hald 3

Nikolaj Jacobsen 5

Slapt og pinligt