Dansk magtdemonstration

Landsholdet vandt sikert 39-19 over et svagt congolesisk hold - der kommer sværere opgaver senere

UDEN AT anstrenge sig unødigt er Danmark klar til gruppefinalen tirsdag mod Argentina. Som forventet kunne VM-debutanterne fra D.R. Congo ikke for alvor udfordre et dansk hold, som endnu engang viste stor autoritet og vilje til at gøre arbejdet færdigt.

DER BLEV ikke slækket på koncentrationen, selv om modstanden ikke var overvældende. Nikolaj Jacobsen valgte klogt at spare en række af de stærkeste navne, og i stedet lod han mange fra den yderste ende af bænken få meget spilletid. Så er de også med i turneringen, og den investering kan komme dobbelt tilbage senere i forløbet.

DANMARK har indtil videre været aldeles overbevisende og jeg hæfter mig særligt ved det udtryk, holdet kommer med. Det der med at være forsvarende verdensmestre bliver i den grad taget alvorligt. Det virker til, at VM-trofæet meget gerne må komme med hjem igen.

I ANGREBET var der mange flotte kombinationer, styret at Morten Olsen, der tydeligvis havde en fest sammen med de unge hurtige drenge, Jacob Holm og Mathias Gidsel i bagkæden. Det kørte bare med rigtig mange gennembrud, udspil til især Johan Hansen på venstre fløj og indspil til de skiftende stregspillere.

NU MØDTE det danske hold nu heller ikke megen modstand fra det congolesiske forsvar. De virkede noget duperede over at møde de forsvarende verdensmestre, så de glemte helt at tackle af. Og det skal man ikke gøre over for rapfodede spillere som Holm og Gidsel, der med deres retningsskift sendte afrikanerne ud på en række skovture.

I DEN modsatte ende havde D.R. Congo det heller ikke let. Jeg skal love for, at det danske forsvar tog opgaven alvorligt. Midteraksen med Henrik Møllgaard og skiftevis Magnus Saugstrup og Simon Hald, er ikke noget rart sted at besøge. Det må være som at løbe ind i en mur. Lasse Andersson gør det også rigtig godt defensivt. Meget opmærksom og bevægelig, og han fanger rigtig mange bolde.

I MÅLET fik Emil Nielsen bevist, at han godt kan være med på det her niveau. Han er en rolig målmand, som læser skuddene godt. Han gør det ikke sværere end det, og han har ikke behov for at brillere med tv-redninger. Danmark er rigtig godt stillet på målmandsposten. De tre der er med i Egypten, har alle høj klasse.

D.R. CONGO forsøgte sig med syv mod seks i en periode i første halvleg. Det var ikke nogen ubetinget succes, for Danmark havde let ved at fange boldene. Dog gav det et par scoringer til publikumsfavoritten Gauthier Mvumbi, der trods sin størrelse sætter ganske elegant af fra stregen. Og han er ganske sikker på sine afslutninger.

Publikumsfavoritten Gauthier Mvumbi faldt sammen med sit hold. Men han nåede at vise sin farlighed. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix.

MEN DET var kun pynt. D.R Congo var ikke nogen udfordring. Det kommer senere i turneringen.

NU VENTER først Argentina i gruppefinalen tirsdag. Argentinerne har ikke imponeret endnu ved denne slutrunde. De var bagud ved pausen mod D.R. Congo, men fik slæbt en forholdsvis sikker sejr hjem i anden halvleg. Mod Bahrain i den tidlige kamp søndag var de længe på hælene, og det var kun med det yderste af neglene, at de fik vendt et truende nederlag til en sejr på 24-21.

MEN ARGENTINA har før drillet Danmark ved VM. I 2015 i Qatar blev det til en uafgjort kamp og dermed en kæmpe negativ dansk overraskelse. Det tror jeg ikke sker igen tirsdag. Denne gang er der stor forskel på de to hold. Danmark har bedre spillere på de fleste pladser og langt større bredde, og derfor forventer jeg, at Danmark går videre til mellemrunden med de maksimale fire point.

