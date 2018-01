Dansk super-start afslørede: Dette hold er noget særligt

VARAZDIN (Ekstra Bladet) BEDRE ÅBNING på EM-kampagnen kan man da ikke bede om. En gyser af en første halvleg og så de sidste 30 minutter, hvor vi fik drama, rødt kort til Mikkel Hansen, slag i ansigterne og så et dansk hold, der sikkert spillede Ungarn ud af banen foran et fantastisk, engageret publikum i den flotte håndboldhal i Varazdin.

OG DET VAR et dansk hold anført af en strålende Rasmus Lauge, der var med til at understrege, at dette hold er noget særligt. Da Mikkel Hansen noget uforståeligt fik rødt kort, tog bomberen Michael Damgaard over.

DA NIKLAS Landin ikke fik fat i noget, kom Jannick Green på kassen og legede levende plankeværk. Det er råd til, at spillere kan have en dårlig dag, for der er andre, der kan tage over. Det er en utrolig bredde på det danske hold, og det er bredden, der skal bære os igennem denne turnering og frem til den semifinale, som i første omgang er målet. Og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.

OGSÅ SELV om forsvaret begyndte passivt. Ungarerne fik for mange frie skud. Alt foregik ind over midten, og her kom vi ikke frem og fik tacklet. Det gav Niklas Landin en svær start i målet, hvor han bare kunne se missilerne fise ind om ørerne. Især havde Mikkel Hansen problemer i defensiven, måske fordi han alligevel var en smule rusten efter at have siddet udenfor i Golden League.

SÅ GIK det en del bedre i den anden ende, hvor vi så flere fine kombinationer mellem Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Morten Olsen. Der var rigtig flotte tempo- og pladsskift, og vi fik trukket de store ungarske forsvarere godt rundt i manegen.

MEN NÅR vi aldrig fik slået et stort hul i første halvleg, skyldtes det to ting. Niklas Landin kom aldrig i gang i målet, og vi fik faktisk først redninger, da han efter 23 minutter blev skiftet ud med Jannick Green. På den baggrund er det ikke dårligt at holde Ungarn nede på 12 scoringer.

DEN ANDEN årsag til, at hullet ikke blev slået, var, at vi brændte for mange frie skud. Således formåede Rene Toft at brænde for tomt mål. Men vi virkede alligevel til at være i kontrol. Blandt andet var det en fornøjelse at se, hvordan vi udnyttede vores overtalssituationer. Her er der virkelig blevet indarbejdet nogle troværdige kombinationer.

NIKOLAJ JACOBSEN havde lovet, at han ville have overraskelser i ærmet. En af dem var at placere Michael Damgaard på fløjen, hvorfra han så skulle rykke på tværs for at fyre kanonen af. Ideen er god. En ekstra skytte som supplement til de tre i bagkæden. Og vi fik for alvor set i anden halvleg, hvor skarp Damgaard kan være. Han var på pletten, da hullet blev slået og Ungarn sendt til tælling. En dejlig afslutning på en rigtig god håndboldkamp.

